Електричний кросовер Hyundai більше не буде горіти

Компанія Hyundai оновила електричний кросовер Kona Electric. Апдейт був проведений незначний, і стосується він лише батареї – тепер вона не буде перегріватися.

Оновлення направлено на те, щоб виключити випадки загоряння батарей в майбутньому. Справа в тому, що кросоверу, як, втім, і ряду інших електрокарів, властивий надмірний нагрів батареї, що може привести до самозаймання автомобіля. Одна з таких пожеж з Коной стався недавно у Південній Кореї, а рік тому – в Канаді.

Hyundai Kona Electric Hyundai

Але тепер автомобіль повинен стати більш безпечним: в компанії заявили, що алгоритм системи моніторингу температури АКБ був змінений таким чином, щоб у майбутньому не допускати перегріву. Оновлення "містить додатковий діагностичний моніторинг працездатності високовольтної батареї і елементів забезпечення якісно роботи автомобіля". Крім того, воно збільшує "працездатність і довговічність батареї", підкреслив виробник.

На даний момент Hyundai Kona Electric є найпопулярнішим електромобілем компанії. Крім того, він входить до ТОП найекономічніших електромобілів в світі.

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