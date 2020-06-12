Головна Новини
12 червня • оновлено в 19:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Електричний кросовер Hyundai більше не буде горіти

Читати матеріал російською

Компанія Hyundai оновила електричний кросовер Kona Electric. Апдейт був проведений незначний, і стосується він лише батареї – тепер вона не буде перегріватися.

Оновлення направлено на те, щоб виключити випадки загоряння батарей в майбутньому. Справа в тому, що кросоверу, як, втім, і ряду інших електрокарів, властивий надмірний нагрів батареї, що може привести до самозаймання автомобіля. Одна з таких пожеж з Коной стався недавно у Південній Кореї, а рік тому – в Канаді.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Hyundai

Але тепер автомобіль повинен стати більш безпечним: в компанії заявили, що алгоритм системи моніторингу температури АКБ був змінений таким чином, щоб у майбутньому не допускати перегріву. Оновлення "містить додатковий діагностичний моніторинг працездатності високовольтної батареї і елементів забезпечення якісно роботи автомобіля". Крім того, воно збільшує "працездатність і довговічність батареї", підкреслив виробник.

На даний момент Hyundai Kona Electric є найпопулярнішим електромобілем компанії. Крім того, він входить до ТОП найекономічніших електромобілів в світі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia випустила електромобіль, на якому можна заробляти на розвозках.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Hyundai авто нові авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги