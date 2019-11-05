Електричний кросовер Chevrolet: з'явилися перші фото

Chevrolet Menlo – новий електричний кросовер, який повністю розсекретять 8 листопада. На даний момент компанія показала лише тизер, але в мережу вже просочилися повноцінні фото.

Зображення виявилися в розпорядженні CarNewsChina. Вони демонструють компактний кросовер з динамічним дизайном і обтічним силуетом. За останньою модою кузов щедро прикрашено елементами з темного нефарбованого пластику.

Офіційний тизер Chevrolet Menlo 2020 chevrolet.com

Замість традиційної фальшрадіаторної решітки, яка електрокару не дуже-то потрібна, – декоративна панель з логотипом бренду, що "перетікає" у вузькі елегантні передні фари.

Варто відзначити рельєфний капот і незвичайні виштамповки на боковинах, а також дуже актуальне рішення у вигляді так званого ширяючого даху. Ззаду ж новий кросовер "Шевроле Менло" виглядає не менш ефектно завдяки ліхтарям, об'єднаним чорною глянсовою панеллю, яка візуально виступає продовженням заднього скла.

Електрокросс Chevrolet виглядає стильно і сучасно carnewschina.com

В цілому дизайн виконано за мотивами концепту Chevrolet FNR-X. Від нього новий електромобіль успадкував силует, пропорції і характер окремих елементів, включаючи дизайн бамперів і зовнішньої світлотехніки.

Корма Chevrolet Menlo виконана в рамках актуальних тенденцій carnewschina.com

Очікується, що Chevrolet Menlo отримає електромотор потужністю 148 к.с. (350 Нм) і батарею на 35 кВтг, що забезпечує 300 км пробігу. Швидше за все, новинка отримає і другий варіант – з 52,5-кіловатним батарейним блоком. У цьому випадку запас ходу складе близько 410 км.

Chevrolet FNR-X – прототип дизайну Chevrolet Menlo chevrolet.com

Chevrolet FNR-X chevrolet.com

Пріоритетом для нової моделі стане Китай. Про плани вивести автомобіль на інші ринки стане відомо пізніше.

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