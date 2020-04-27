Електричний кросовер BMW iX3 розсекречено достроково
У мережі з'явилися дві фотографії BMW iX3, які розкривають дизайн серійної версії електрокросовера. Повністю ж новинку повинні представити дещо пізніше.
Знімки були опубліковані в "сумнівному" Instagram-акаунті scott26.unofficial, однак, виданню electrive.com джерела e BMW описали фотографії як ті, що "заслуговують на довіру". До того ж, автомобіль виглядає на них цілком реалістично та відповідає всім очікуванням.
На фотографіях зображений білий позашляховик, який майже повністю ідентичний концептуальному iX3, що було представлено в Китаї у 2018 році. Також він значно схожий на звичайний X3: у електрокроса інші "ніздрі" фальшрадиаторної решітки (вони розділені хромованою смугою), багато блакитних акцентів по кузову і так звані аеродинамічні колеса з особливим малюнком.
Дебютує електричний BMW iX3 у 2020 році, тоді ж його почнуть випускати на заводі в Китаї. Кросовер буде задньопривідним, віддача мотора складе 286 к.с. і 440 Нм. Двигун живитиме батарея ємністю 74 кВтг, вона розрахована на запас ходу у 440 км по циклу WLTP.
До речі, у BMW досить велика електромобільні програма. Слідом за BMW iX3 повинен з'явитися більший електрокросовер, який, ймовірно, отримає ім'я iX5, а також седан i4, Всього до 2023 року баварці збираються представити 11 електрокарів.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найкрутішим кросовером BMW буде X8.