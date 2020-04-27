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27 квітня • оновлено в 18:32
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Електричний кросовер BMW iX3 розсекречено достроково

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У мережі з'явилися дві фотографії BMW iX3, які розкривають дизайн серійної версії електрокросовера. Повністю ж новинку повинні представити дещо пізніше.

Знімки були опубліковані в "сумнівному" Instagram-акаунті scott26.unofficial, однак, виданню electrive.com джерела e BMW описали фотографії як ті, що "заслуговують на довіру". До того ж, автомобіль виглядає на них цілком реалістично та відповідає всім очікуванням.

Серійний BMW iX3

Серійний BMW iX3

instagram.com/scott26.unofficial

На фотографіях зображений білий позашляховик, який майже повністю ідентичний концептуальному iX3, що було представлено в Китаї у 2018 році. Також він значно схожий на звичайний X3: у електрокроса інші "ніздрі" фальшрадиаторної решітки (вони розділені хромованою смугою), багато блакитних акцентів по кузову і так звані аеродинамічні колеса з особливим малюнком.

Серійний BMW iX3

Серійний BMW iX3

instagram.com/scott26.unofficial

Дебютує електричний BMW iX3 у 2020 році, тоді ж його почнуть випускати на заводі в Китаї. Кросовер буде задньопривідним, віддача мотора складе 286 к.с. і 440 Нм. Двигун живитиме батарея ємністю 74 кВтг, вона розрахована на запас ходу у 440 км по циклу WLTP.

До речі, у BMW досить велика електромобільні програма. Слідом за BMW iX3 повинен з'явитися більший електрокросовер, який, ймовірно, отримає ім'я iX5, а також седан i4, Всього до 2023 року баварці збираються представити 11 електрокарів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найкрутішим кросовером BMW буде X8.

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Автор
Віталій Сазонов
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