Електрична Skoda отримала версію Sportline

Чеська компанія Skoda презентувала спортивну версію свого першого електричного кросовера Enyaq.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка отримала назву Enyaq Sportline iV та розширить сімейство електромобілів марки.

Enyaq Sportline iV розширить сімейство електромобілів марки skoda-storyboard.com

Автомобіль можна впізнати за чорним декором, великими легкосплавними дисками оригінального дизайну та заниженою підвіскою. У салоні з'явилися спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, триспицеве багатофункціональне кермо, а панель приладів та карти дверей прикрасили декоративними вставками "під карбон". Для обробки інтер'єру використано комбіновану шкіру.

Інтер'єр виконано у спортивній стилістиці skoda-storyboard.com

Покупцям на вибір буде запропоновано три варіанти силових агрегатів. Enyaq iV 60 оснащується мотором потужністю 180 к.с. (132 кВт) та розвиває 310 Нм моменту. Живлення для нього забезпечує батарея на 62 кВтг. У цьому виконанні автомобіль здатний подолати до 400 км.

Enyaq iV 80 має мотор на 204 к.с. (150 кВт) та батарею енергоємністю 82 кВтг. Кросовер здатний подолати близько 520 км за циклом WLTP. Обидві моделі мають привід на задні колеса.

Покупцям на вибір буде запропоновано три варіанти силових агрегатів – два задньопривідні й один повнопривідний skoda-storyboard.com

Топова модифікація Enyaq iV 80x оснащена батареєю на 150 кВтг, двома електромоторами сумарною потужністю 265 к.с. (195 кВт) і повним приводом. Ця версія з'явиться у продажу трохи пізніше, а запас ходу перевищує 500 км.

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