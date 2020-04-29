Експортну "Волгу" з дизельним мотором виставили на продаж
На одному з сайтів оголошень виставили на торги радянську "Волгу", але в досить рідкісному експортному варіанті.
Даний екземпляр універсала ГАЗ-24-77 був виготовлений 1979 року. Автомобіль укомплектований турбодизелем Peugeot від моделі 504. Дизельний універсал призначався для бельгійського ринку, де такі машини реалізував місцевий дилер – Scaldia Volga.
Виставлений на продаж екземпляр довгі роки простояв без руху. Машина неабияк постраждала від часу, тому, незважаючи на рідкість, просять за неї всього 100 тисяч рублів (37 тисяч грн).
За словами автора оголошення, автомобіль повернувся на історичну батьківщину в 1984 році
2,1-літровий дизельний двигун Peugeot Indenor XDP розвивав потужність 62 к.с. і видавав 117 Нм крутного моменту. За інформацією провідного конструктора ГАЗу Володимира Реутова, таких дизельних машин було виготовлено близько 8 тисяч.
У Європі модель назвали Scaldia M24 Diesel. Але якщо в тій же Бельгії проблем із запчастинами для цього мотора не було, то автомобілі, які повернулися в СРСР, ставали для власника справжнім кошмаром. Тому, багато міняли його на бензиновий ЗМЗ-24, а дизель здавали в утиль.
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Крім мотора, експортна модифікація відрізнялася шкіряним оздобленням сидінь і карт дверей більш високої якості, шильдиками Volga і наявністю заднього протитуманного ліхтаря. У 80-х роках експортна "Волга" обзавелася пластикової гратами і литими дисками.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії продають 21-ю "Волгу" з правим кермом за солідну суму.