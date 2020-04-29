Експортну "Волгу" з дизельним мотором виставили на продаж

На одному з сайтів оголошень виставили на торги радянську "Волгу", але в досить рідкісному експортному варіанті.

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Даний екземпляр універсала ГАЗ-24-77 був виготовлений 1979 року. Автомобіль укомплектований турбодизелем Peugeot від моделі 504. Дизельний універсал призначався для бельгійського ринку, де такі машини реалізував місцевий дилер – Scaldia Volga.

Рекламний буклет бельгійського дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Рекламний буклет бельгійського дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Виставлений на продаж екземпляр довгі роки простояв без руху. Машина неабияк постраждала від часу, тому, незважаючи на рідкість, просять за неї всього 100 тисяч рублів (37 тисяч грн).

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

За словами автора оголошення, автомобіль повернувся на історичну батьківщину в 1984 році

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

2,1-літровий дизельний двигун Peugeot Indenor XDP розвивав потужність 62 к.с. і видавав 117 Нм крутного моменту. За інформацією провідного конструктора ГАЗу Володимира Реутова, таких дизельних машин було виготовлено близько 8 тисяч.

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

У Європі модель назвали Scaldia M24 Diesel. Але якщо в тій же Бельгії проблем із запчастинами для цього мотора не було, то автомобілі, які повернулися в СРСР, ставали для власника справжнім кошмаром. Тому, багато міняли його на бензиновий ЗМЗ-24, а дизель здавали в утиль.

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

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Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Крім мотора, експортна модифікація відрізнялася шкіряним оздобленням сидінь і карт дверей більш високої якості, шильдиками Volga і наявністю заднього протитуманного ліхтаря. У 80-х роках експортна "Волга" обзавелася пластикової гратами і литими дисками.

Експортний універсал ГАЗ-24-77 "Волга" motor.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії продають 21-ю "Волгу" з правим кермом за солідну суму.

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