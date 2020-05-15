Експортний ВАЗ-2103 з АКП продають за ціною нового Kia Sportage

На одному з російському сайтів з продажу автомобілів пропонують придбати ВАЗ-2103 1981 року випуску за астрономічну суму в 1,2 млн рублів (432 тис. Грн).

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Здавалося б, знайти вазівську "трійку" в хорошому стані не складе труднощів, тим більше, що їх випустили з 1972 до 1984 року був більш 1,3 мільйона. Але не поспішайте з висновками.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Йдеться про рідкісну модифікацiю з автоматичною коробкою передач, яку виготовили тиражем всього 250 примірників для експорту в Голландію. Тож не дивно, що за раритет з пробігом 10 тисяч км просять значну суму.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

На експорт машина вирушала під позначенням Lada 1500S Automatic. Автомобіль оснащувався 1,3-літровим 64-сильним двигуном від ВАЗ-2105 з італійським карбюратором Weber. 3-діапазонний "автомат" виробляв завод General Motors у Франції. Такі машини випускалися в період з 1977 по 1983 рік.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

За словами продавця, машина пройшла ретельну реставрацію. Салон оздоблений синьою шкірою, а колеса прикрашають білі фліпери. Незвичайний ВАЗ-2103 знаходиться в Новосибірську, але продавець готовий надати допомогу в доставці машини автовозом в будь-яке місто.

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

1981 Lada 1500S Automatic auto.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії пропонують придбати рідкісну праворульную ГАЗ-21 "Волгу", а в Росії пропонують експортну дизельну 24-ку.

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