Експерти спрогнозували зростання автопрому після падіння на тлі пандемії

Експерти з Moody's Investors Service переосмислили стан світового автопрому і змінили оцінку з "негативно" на "стабільно". Аналітики очікують стрімке зростання продажів.

За інформацією Укравтопром, фахівці відзначають наближення до мінімального порогу падіння продажів автомобілів на тлі пандемії коронавірусу. Протягом найближчих 12-18 місяців продажі різко зростуть.

Незважаючи на те, що експерти прогнозують зростання продажів аж до 2023 року, в найближчі роки не очікується повернення показників до рівня тих, що спостерігалися до пандемії. Також в Moody's відзначили, що актуальне зниження продажів значно гірше за те, що спостерігалося в період фінансової кризи 2009 року.

Автопром сповільнився через COVID-19, проте аналітики вже прогнозують зростання. Фото: sloveniatimes.com

В першу чергу уповільнення ринку пов'язано з умовами, в яких опинилися автовиробники. Світові компанії постійно знаходяться в пошуку ефективних можливостей для оптимізації виробничих процесів і скорочення витрат. Також не варто забувати про посилення екологічних вимог, яким необхідно відповідати. А в умовах пандемії підприємства опинилися під додатковим тиском.

Але фахівці відзначають високу маржинальність автомобільних компаній і відзначають, що різні гравці автомобільного ринку готові адаптуватися до нових умов, що і дозволить у короткостроковій перспективі "оживити" ринок після падіння, яке йде в минуле.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про зниження попиту на електромобілі в Україні.