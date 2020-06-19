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Експерти розповіли, яких авто варто боятися

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
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Експерти розповіли, яких авто варто боятися

Експерти розповіли, яких авто варто боятися

Дослідження, проведене американським Інститутом страхування безпеки на дорогах (IIHS), показало, що кросовери і позашляховики значно небезпечніші для пішоходів, ніж звичайні легкові автомобілі.

За основу були взяті дані про 79 ДТП, що сталися в трьох міських районах штату Мічигану. Виявилося, що позашляховики викликали серйозніші травми на швидкості понад 19 миль/год (30 км/год).

В діапазоні швидкості від 20 до 39 миль/год (20-63 км/год) 30% відсотків аварій за участю позашляховиків були смертельними для пішоходів, в порівнянні з 23% зі звичайними "легковиками".

При швидкості понад 40 миль/год (64 км/год) 100% аварій за участю позашляховиків були фатальними для пішоходів. А ось постраждалих від звичайних авто налічувалося тільки 54%.

Дослідження також показало, що за рахунок масивних форм позашляховиків, енергія удару значно вище, ніж у звичайних авто. Таз або грудна клітка пішохода отримує пошкодження через кілька десятих секунд після того, як бампер стосується нижніх кінцівок. У IIHS припускають, що "більш похилий профіль може заподіяти менше шкоди".

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Варто також відзначити, що сучасний спосіб складання автомобіля з бамперами і іншими амортизуючими конструкціями, а також з опущеними передніми торцями для кращого вирівнювання з автомобілями не сприяє підвищенню безпеки пішоходів, в той час як загальна форма передньої частини автомобіля – це те, що дійсно має значення .

"Наші результати свідчать, що виробникам необхідно вносити зміни в конструкцію і дизайн авто, щоб допомогти в боротьбі з ростом смертності серед пішоходів, особливо зараз, коли на дорогах з'являється все більше позашляховиків", – прокоментувала Беккі Мюллер, старший інженер-дослідник IIHS.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оприлюднено план боротьби з ДТП – порушників ПДР будуть фіксувати на відео.

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