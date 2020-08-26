Експерти порахували, скільки бензину можна купити на українську зарплату

Дослідники сайту Picodi.com вивчили паливний ринок і порахували, скільки літрів бензину можуть дозволити собі купити українці у 2020 році. За основу бралося співвідношення середньої зарплати і середньої вартості бензину в країні.

Експерти з'ясували, що за цим показником Україна займає одне з останніх місць в світі. Так, в цьому році на середню заробітну плату в Україні можна купити 345 літрів бензину. Для розуміння, найкращий показник у країн Перської затоки: в Саудівській Аравії, Катарі і Кувейті на середню зарплату можна купити від 5112 до 8210 літрів палива, а найгірше справи йдуть у Куби – тут "на всі гроші" можна залити лише 28 літрів.

В Україні можна купити 345 л бензину на середню зарплату. Фото: cartreatments.com

Якщо ж порівнювати з європейськими країнами, то лідерами є Швейцарія і Люксембург: там на середню зарплату можна купити 3795 і 3320 літрів бензину відповідно. А ось в аутсайдерах – Албанія, де на середню зарплату доступно 239 літрів пального.

Що стосується середньої вартості бензину як такого, в Україні вона одна з найменших в Європі – $0,92 за літр. Дешевше лише в Росії – $0,63, а найдорожче у Нідерландах – $ 1,74 за 1 літр.

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