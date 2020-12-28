Експерти назвали згубні для запасу ходу електромобілів умови

Запас ходу електромобілів відчутно падає як взимку, так і влітку. Водночас скорочується він не тільки через дуже холодну або спекотну погоду – також сильно впливає користування бортовими системами, на які йде значна кількість енергії: обігрівачем та кондиціонером (клімат-контролем).

Такого висновку дійшов Американський автоклуб (AAA). Як пише InsideEVs, його експерти провели дослідження втрати запасу ходу електромобілів у різних погодних умовах за пройдених 1600 км: за температури довкілля в -6 градусів, 23 градуси та 35 градусів за Цельсієм. І ось які результати у них вийшли.

Найбільше електромобілі втрачають у запасі ходу взимку: через вплив низької температури та використання обігрівача greencarreports.com

Еталонними умовами для експлуатації електрокарів була визнана температура у 23 градуси – за таких умов падіння запасу ходу електрокара не відбувається. А от середня температура довкілля у -6 градусів призвела до скорочення комбінованого запасу ходу на 12 відсотків. У випадку із 35-градусною спекою батарея машини "просідає" на 4 відсотки. Водночас якщо використовувати будь-яку з кліматичних систем за таких погодних умов автономність ходу скорочується ще більше.

Так, якщо за -6 ввімкнути обігрівач, запас ходу електрокара впаде на 41% (наприклад, якщо машина проїжджає на одному заряді 400 км, то у неї залишиться запасів електроенергії лише на проходження 236 км). Нарешті, якщо ж скористатися кондиціонером (клімат-контролем) за 35 градусів, то АКБ розрядиться на 17%.

Як раніше писав OBOZREVATEL: