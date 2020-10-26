Найбільш надійні та ненадійні кросовери: названі лідери та аутсайдери

У Британії склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних кросоверів віком від 3 до 8 років. Найкращі результати в питаннях надійності показали моделі марки Renault, а ось найгірші – преміального бренду Land Rover.

Представили рейтинг газета This is Money і компанія із продажу вживаних автомобілів Warrantywise. Дослідження базується на опитуванні 750 000 клієнтів Warrantywise, яка пропонує розширену гарантію на машини. Для кожної з моделей кросоверів експерти прорахували індекс надійності, який визначався кількістю ремонтів автомобіля за останні 5 років, вартістю ремонту, часом, проведеним на СТО, віком автомобіля і його перебігом.

У список найнадійніших авто увійшли такі моделі (в дужках вказаний відсоток надійності): Mercedes-Benz GLE-Class (83,2%), Toyota Land Cruiser (85.7%), Suzuki Jimny (86,3%), Dacia/Renault Duster (87,6%), Suzuki SX4 (88,2%), Lexus RX (88,2%), Renault Captur (90,1%), Mitsubishi ASX (90,7%), Ford EcoSport (93,2% ) і Renault Kadjar (95,7%).

Що ж стосується найбільш ненадійних кросоверів, то тут вийшла наступна картина: BMW X5 (47,2%), Land Rover Discovery Sport (46,0%), Range Rover Evoque (42,3%), Audi Q7 (32,3%), Range Rover (29,2%), Chevrolet Captiva (28,0%), Range Rover Sport (26,1%), Porsche Cayenne (25,5%), Mercedes-Benz GL-Class (22,4% ) і BMW X6 (20,6%).

Як видно, найкращу якість продемонстрували моделі Renault – з 10 позицій 3 позиції зайняли машини саме цієї марки. А от найгірше показали себе Land Rover: до антирейтину потрапили 4 автомобілі цього бренду.

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