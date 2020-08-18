Експерти назвали країни з найбільш старими автомобілями

Експерти Європейської асоціації виробників автомобілів дослідили країни ЄС на предмет середнього віку автомобілів. Різниця між державами вийшла майже втричі.

На першому місці, згідно з даними ACEA, опинився Люксембург із середнім віком автомобілів 6,4 року. Це означає, що жителі держави оновлюють свої легкові машини навіть трохи частіше, ніж виробники випускають нові покоління своїх моделей.

Найстаріші автомобілі в Європі:

Люксембург – 6,4 Сполучене Королівство – 8 Австрія – 8,2 Ірландія – 8,4 Данія – 8,8 Бельгія – 9 Франція – 9 Німеччина – 9,5 Швеція – 9,9 Словенія – 10,1 Нідерланди – 10,6 Італія – 11,3 Фінляндія – 12,1 Іспанія – 12,4 Хорватія – 12,6 Португалія – 12,9 Латвія – 13,9 Польща – 13,9 Словаччина – 13,9 Угорщина – 14,2 Чехія – 14,8 Греція – 15,7 Румунія – 16,3 Естонія – 16,7 Литва – 16,9

Цікаво також, що часто вживані автомобілі з Латвії та Румунії, які розташовані ближче до кінця списку, вирушають до України, де продовжують своє життя ще кілька років.

Експерти оцінили середній вік автомобілів у різних країнах. Фото: ACEA

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