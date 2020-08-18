Експерти назвали країни з найбільш старими автомобілями

До України вирушають вживані авто з багатьох країн ЄС.
Експерти Європейської асоціації виробників автомобілів дослідили країни ЄС на предмет середнього віку автомобілів. Різниця між державами вийшла майже втричі.
На першому місці, згідно з даними ACEA, опинився Люксембург із середнім віком автомобілів 6,4 року. Це означає, що жителі держави оновлюють свої легкові машини навіть трохи частіше, ніж виробники випускають нові покоління своїх моделей.
Люксембург – 6,4
Сполучене Королівство – 8
Австрія – 8,2
Ірландія – 8,4
Данія – 8,8
Бельгія – 9
Франція – 9
Німеччина – 9,5
Швеція – 9,9
Словенія – 10,1
Нідерланди – 10,6
Італія – 11,3
Фінляндія – 12,1
Іспанія – 12,4
Хорватія – 12,6
Португалія – 12,9
Латвія – 13,9
Польща – 13,9
Словаччина – 13,9
Угорщина – 14,2
Чехія – 14,8
Греція – 15,7
Румунія – 16,3
Естонія – 16,7
Литва – 16,9
Цікаво також, що часто вживані автомобілі з Латвії та Румунії, які розташовані ближче до кінця списку, вирушають до України, де продовжують своє життя ще кілька років.
Експерти оцінили середній вік автомобілів у різних країнах. Фото: ACEA
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