Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг

Українські експерти проаналізували звіти з історії вживаних авто на вітчизняному ринку і склали список машин, у яких найчастіше скручують пробіг. Виявилося, що абсолютним лідером в цьому питанні є моделі марки BMW.

Відповідну статистику опублікував сервіс СarVertical, який спеціалізуються на наданні користувачам даних з історії транспортних засобів. Свої висновки експерти компанії опублікували в інфографіці.

Найпопулярніші авто по скручуванню пробігу в Україні. Фото: carvertical.com

Як видно на зображенні, BMW – поза конкуренцією, саме у авто цієї марки найчастіше скручують пробіги (51%). Далі йде Audi (10%), а на третьому місті – Volkswagen (9%). За ними йдуть Mercedes-Benz (5%), Skoda (3%), Ford (3%), Volvo (2%) і Opel (2%).

Ринок вживаних авто – це справжнє мінне поле для потенційних покупців, перш за все, через проблеми зі скручуванням пробігу. Скручування пробігу, також відоме як "змотування" або "підмотка" – незаконна операція, яка застосовується багатьма продавцями. Таким чином, вони намагаються занизити реальний пробіг автомобіля.

Коригування пробігу дозволяє продавцеві ввести покупця в оману, змусивши його переплатити за авто. До того ж, в подальшому покупець може зіткнутися з необхідністю витратити тисячі доларів на ремонт машини.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали старі авто, які служать вічно.