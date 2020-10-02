Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг

Віталій Сазонов Новини 12:10, 2.10.2020

Українські експерти проаналізували звіти з історії вживаних авто на вітчизняному ринку і склали список машин, у яких найчастіше скручують пробіг. Виявилося, що абсолютним лідером в цьому питанні є моделі марки BMW.

Відповідну статистику опублікував сервіс СarVertical, який спеціалізуються на наданні користувачам даних з історії транспортних засобів. Свої висновки експерти компанії опублікували в інфографіці.

Найпопулярніші авто по скручуванню пробігу в Україні.
Фото: carvertical.com

Як видно на зображенні, BMW – поза конкуренцією, саме у авто цієї марки найчастіше скручують пробіги (51%). Далі йде Audi (10%), а на третьому місті – Volkswagen (9%). За ними йдуть Mercedes-Benz (5%), Skoda (3%), Ford (3%), Volvo (2%) і Opel (2%).

Ринок вживаних авто – це справжнє мінне поле для потенційних покупців, перш за все, через проблеми зі скручуванням пробігу. Скручування пробігу, також відоме як "змотування" або "підмотка" – незаконна операція, яка застосовується багатьма продавцями. Таким чином, вони намагаються занизити реальний пробіг автомобіля.

Коригування пробігу дозволяє продавцеві ввести покупця в оману, змусивши його переплатити за авто. До того ж, в подальшому покупець може зіткнутися з необхідністю витратити тисячі доларів на ремонт машини.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали старі авто, які служать вічно.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

"Слуги народу" запропонували легалізувати самогон

На Рівненщині пенсіонерки звинуватили Україну у війні проти Росії

В українського "кіборга", який захищав ДАП, виявили рак

Фокіну передали держдачу, а Ющенку – чотирьох водіїв: що політики-пенсіонери отримують із бюджету

Чи можна Росію перейменувати в Московію? Думки історика, мовознавця і дипломата