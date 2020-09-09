Ексклюзивний Bugatti в єдиному екземплярі розбили в ДТП

На змаганнях суперкарів у Швейцарії, яке проходило на аеродромі, власник ексклюзивної Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc розбив свою машину в незвичайній ДТП.

У Instagram thesupercarsquad показали ролик, на якому рідкісний суперкар, який існує в єдиному екземплярі, не встигає загальмувати перед перешкодою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після перетину фінішної межі власник намагався сповільнитися. Але швидкість, по всій видимості, була занадто високою, тому після вереску покришок і активації повітряного гальма (задній спойлер встав у вертикальне положення) транспортний засіб все ж потрапив у перешкоду.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc пошкодила бампер під час зіткнення. Instagram thesupercarsquad

Зіткнення з пакунком соломи не здається чимось небезпечним, але на великій швидкості навіть це може привести до пошкоджень. Так і сталося з Bugatti, яка тепер потребує нового переднього бамперу. Через особливості забарвлення випущеного в єдиному екземплярі авто ремонт може обійтися в кілька десятків тисяч доларів.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc з'явився в 2013 році. Тоді автомобіль оцінювали приблизно в три мільйони євро. Сьогодні вартість унікальної машини напевно зросла. Потужність двигуна становить 1200 к.с.

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