Ексклюзивна Ferrari простояла покинутою біля дороги 17 років

Американський YouTube-блогер Ratarossa, який є великим фанатом автомобілів Ferrari, розповів про нелегку долю одного із суперкарів Testarossa. Протягом довгих років цей автомобіль був забутим, причому "забули" його прямо на вулиці.

У своєму відеосюжеті Ratarossa зазначає, що екзотичне авто знайшли в Пуерто-Ріко (острівна держава з населенням 3,5 млн осіб) після того, як його фото випадково виявили в Instagram. На знімку було видно, що Ferrari Testarossa стояла покинутою просто при дорозі, і її стан залишав бажати кращого. Як потім з'ясувалося, автомобіль пробув у такому вигляді 17 років і весь цей час піддавався впливу навколишнього середовища.

Але, на щастя, зовсім недавно автомобіль забрали. Тепер його чекає відновлення і продаж.

Покинуту Ferrari вже евакуювали. Скриншот відео

Відзначимо, що Ferrari Testarossa є средмоторним спорткаром із двигуном V12, який випускався в 1984-1996 роках. Тираж моделі склав трохи менше 10 000 од. Позначку у 100 км/год автомобіль долав за 5,2 сек, максимальна швидкість становила 290 км/год.

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