Президент України пересів на новий Mercedes за $ 500 000

У центрі Києва зауважили оновлений кортеж другого президента України Леоніда Кучми. Тепер колишній глава держави їздить на більш свіжому Mercedes.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Кучма став використовувати Mercedes-Benz S600 Guard W222 – особливу, захищену версію німецького преміум-седана останнього покоління. До цього він пересувався на минулому поколінні флагманської моделі Mercedes S-Class W221. Цей автомобіль, також оснащений бронею, прослужив політикові 12 років.

Оновлений кортеж Леоніда Кучми vehicles.exclusive, instagram.com

Ціна Mercedes-Benz S600 Guard W222 становить щонайменше 500 000 доларів, але не виключено, що нову машину Кучмі виділила держава, з огляду на посаду, яку він зараз обіймає (голова контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі).

Оновлений кортеж Леоніда Кучми vehicles.exclusive, instagram.com

Також у кортежі експрезидента є Mercedes GL – на ньому пересувається держохорона.

Оновлений кортеж Леоніда Кучми vehicles.exclusive, instagram.com

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Зазначимо, що Mercedes-Benz S600 Guard W222 пропонує балістичну захист найвищого рівня (VR9), він здатний, зокрема, витримати постріли зі штурмових гвинтівок. Під капотом авто – 6,0-літровий твін-турбо V12, що видає 523 к.с. і 830 Нм.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Києві знівечили рідкісний автомобіль прихильника президента.

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