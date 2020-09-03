Екоактивісти у Німеччині виступили проти екологічних автомобілів

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe просить державу припинити субсидувати гібриди, що під'єднуються, зокрема PHEV-кросовери. Дивно, але активісти викрили цей тип транспортних засобів, по суті, у відсутності екологічності.

Як пише Tiroler Tageszeitung, організація провела своє дослідження та з'ясувала, що гібридні кросовери "іноді" виділяють усемеро більше CO2, ніж зазначено в заводських методичках.

Deutsche Umwelthilfe підкреслює, що варіант із зарядкою акумуляторів і поїздкою тільки на електричному приводі, що, власне, можливо у випадку з плагін-гібридами, – це чистісінький обман. Більшість таких автомобілів належить компаніям, які зі свого боку забезпечують своїх водіїв талонами на паливо, тому вони не хочуть заряджати машини на чарджерах. Через це ці автомобілі їздять як класичні гібриди, бензин-електричний привід часто неефективний, а якщо автомобіль ще й великий і важкий, він споживає величезну кількість пального.

Позицію Deutsche Umwelthilfe вже підтримали низка інших організацій.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в салонах автомобілів знайшли місце, яке вчетверо брудніше за кришку унітазу.

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