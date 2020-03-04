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4 березня • оновлено в 11:33
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Ефектно, але не практично: Лада Нива з цікавою переробкою

3.4т
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Власник Лади Ниви з України зробив незвичайний "тюнінг" свого автомобіля. Після нього машина стала виглядати ефектно, однак з точки зору практичності до доопрацювання є багато питань.

Як з'ясував OBOZREVATEL, господар цього ВАЗа придумав новий спосіб доступу до моторного відсіку. У Лада Нива радянського виробництва капот відкривався по ходу руху, а вже у більш сучасних моделей – проти ходу руху (як у всіх автомобілів сьогоднішнього дня). Що ж придумав володар цієї Ниви? Зовсім інше рішення – двостулковий капот, який можна одночасно відкрити і вліво, і вправо.

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

З відкритим капотом така Нива виглядає цікаво і футуристично, але ось в чому сіль – про повний доступ до пыдкапотного простору говорити не доводиться. З такими стулками досить складно отримати доступ, наприклад, до бачка омивача і акумулятора.

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

Лада Нива з незвичайним капотом

Лада Нива з незвичайним капотом

carakoom.com

В іншому ж цей ВАЗ – найзвичайнісінька Нива.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував цікаву 5-дверну Ниву з пневмопідвіскою і іншим цікавим тюнінгом.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Lada ВАЗ тюнінг фотографии
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