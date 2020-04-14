Єдині у світі маршрутки для бездоріжжя зняли у Львові

Українські автобуси-всюдиходи Torsus Praetorian, представлені у 2018 році, є не якимись напівготовими прототипами, а справжнісінькими серійними машинами, якими охоче користуються їхні покупці.

Зайве тому підтвердження – фото двох Torsus Praetorian, зроблене нещодавно у Львові. Як зазначає сайт TopGir, в розпорядженні якого опинився знімок, судячи з усього, ці буси належать Нацгвардії України – раніше відомство закупило кілька таких позашляховиків, до того ж, вони пофарбовані у характерний колір хакі.

Torsus Praetorian у Львові topgir.com.ua

Torsus Praetorian – є єдиним в світі серійним автобусом-позашляховиком. Його розробила українська компанія Pulsar Expo, однак виробництво моделі знаходиться у Словаччині. Автобус був створений з нуля, тому його конструкція і дизайн повністю оригінальні.

Torsus Praetorian bigsee.eu

Кузов Torsus Praetorian зроблений з композитних матеріалів, а, отже, він не боїться іржі. Кліренс машини – неабиякі 39 см. Агрегати були запозичені у MAN: це 7,0-літровий турбодизель на 240 сил, коробка-автомат TipMatic та повноприводна трансмісія. У салоні встановлено 35 посадочних місць, повна маса автобуса – 13,5 т.

Torsus Praetorian bigsee.eu

Torsus Praetorian bigsee.eu

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Дніпропетровський автомобільний завод – підприємство, про яке мало хто чув навіть в Україні