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14 квітня • оновлено в 10:44
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Єдині у світі маршрутки для бездоріжжя зняли у Львові

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Українські автобуси-всюдиходи Torsus Praetorian, представлені у 2018 році, є не якимись напівготовими прототипами, а справжнісінькими серійними машинами, якими охоче користуються їхні покупці.

Зайве тому підтвердження – фото двох Torsus Praetorian, зроблене нещодавно у Львові. Як зазначає сайт TopGir, в розпорядженні якого опинився знімок, судячи з усього, ці буси належать Нацгвардії України – раніше відомство закупило кілька таких позашляховиків, до того ж, вони пофарбовані у характерний колір хакі.

Torsus Praetorian у Львові

Torsus Praetorian у Львові

topgir.com.ua

Torsus Praetorian – є єдиним в світі серійним автобусом-позашляховиком. Його розробила українська компанія Pulsar Expo, однак виробництво моделі знаходиться у Словаччині. Автобус був створений з нуля, тому його конструкція і дизайн повністю оригінальні.

Torsus Praetorian

Torsus Praetorian

bigsee.eu

Кузов Torsus Praetorian зроблений з композитних матеріалів, а, отже, він не боїться іржі. Кліренс машини – неабиякі 39 см. Агрегати були запозичені у MAN: це 7,0-літровий турбодизель на 240 сил, коробка-автомат TipMatic та повноприводна трансмісія. У салоні встановлено 35 посадочних місць, повна маса автобуса – 13,5 т.

Torsus Praetorian

Torsus Praetorian

bigsee.eu

Torsus Praetorian

Torsus Praetorian

bigsee.eu

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
автобус нові авто фотографии
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Молодцы, что сделали. Можно использовать и как школьный автобус объединенным громадам. Но, это вовсе не освобождает от обязанности прокладывать и ремонтировать второстепенные дороги за счет местных советов. А, ИМХО, Правительству нужно поделится дорожным сбором с нефтепродуктов с местными советами...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Для украинских дорог-направлений
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