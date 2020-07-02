Є зростання: скільки автомобілів купили в Україні в червні

Незважаючи на невтішні прогнози, продажі нових автомобілів в Україні за червень 2020 року зросли на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром. Всього за перший літній місяць 2020 року українці купили і зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів.

Найбільш популярною моделлю виявився компактний кросовер Kia Sportage (584 шт.), який не вперше стає улюбленим автомобілем українців. Також аналітики назвали десятку найбільш популярних брендів на українському ринку в червні (в дужках вказано кількість проданих автомобілів за місяць).

Kia Sportage. Фото: Kia

ТОП-10 автомобільних брендів в Україні за червень:

Renault (1155 шт.) Toyota (1049 шт.) Kia (677 шт.) Skoda (581 шт.) Hyundai (398 шт.) Peugeot (328 шт.) Mercedes (286 шт.) Suzuki (277 шт.) Nissan (232 шт.) Mazda (231 шт.)

Колишній лідер українського ринку – Renault – повернувся на свою позицію. У той же час Мазда увійшла в десятку найбільш продаваних компаній. Найпопулярнішою моделлю виявився кросовер Mazda CX-5.

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