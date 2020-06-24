Є електрична версія: розсекречено новий Opel Mokka 2021

З 2012-го до 2019 року компанія Opel випускала кросовер Mokka X, що його було продано в кількості майже 900 000 штук. Надворі 2020 рік, і виробник представляє його нащадка, який доступний не тільки у звичайних, але й суто електричній версії – Opel Mokka-e.

Новий Opel Mokka 2021 побудований на платформі CMP/e-CMP від групи PSA, яка спершу створювалася під потреби ДВЗ й електроприводу. До "німця" перекочували силові установки від родичів по концерну, зокрема позашляховиків DS3 Crossback і Peugeot 2008: це бензинові 1.2 PureTech на 100, 130 і 155 к.с., а також дизелі Blue HDI потужністю 100 і 130 к.с.

Opel Mokka та Opel Mokka-e

Електрична силова установка у "Мокки" теж від цих позашляховиків – Peugeot e-2008 та DS3 Crossback e-tense. Вона представлена електромотором потужністю 100 кВт/136 к.с. (260 Нм), який живиться від літій-іонної батареї ємністю 50 кВт-г (гарантія 8 років), її вистачає на 322 км пробігу за циклом WLTP. У комплекті з Opel Mokka-e йде трифазна зарядка на 11 кВт.

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Зі зміною поколінь Opel Mokka не тільки змінився зовні й технічно, а й трохи поменшав: його довжина становить 4,15 м (-0,125 м), а ось колісна база практично така сама – 2,56 м. Багажник має об'єм завантаження 350 літрів (всього на 6 літрів менше, ніж раніше). Серед інших конструктивних особливостей нової "Мокки" – загальна маса зменшилася (на 120 кг), а жорсткість посилилася – до +30% в електричній версії.

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Всередині Opel Mokka також зробив великий крок уперед: SUV пропонує покращений інтер'єр з цифровою 12-дюймовою приладовою панеллю та сучасною інформаційно-розважальною системою діагоналлю 7 або 10 дюймів залежно від версії.

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Новий Opel Mokka 2021 буде доступний для замовлення наприкінці літа 2020 року, постачання машини почнеться на початку 2021 року. Цін поки немає, але можна очікувати, що за звичайну версію виробник проситиме в Європі приблизно від 19 000 євро, а за електричну – від 33 тис. євро.

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Opel Mokka і Opel Mokka-e

Opel Mokka і Opel Mokka-e

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