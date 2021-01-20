Джо Байден розкрив секрети концерну General Motors

Новий президент США розповів про свої автомобільні пристрасті та розкрив таємницю концерну General Motors.

Про це повідомляє Daily Mail. Напередодні інавгурації 77-річний політик намагається насолодитися останньою можливістю покататися з вітерцем на своєму раритетному Chevrolet Corvette 1967 року. "Я намагаюся накататися на своєму авто, поки Секретна служба не заборонила мені цього", – коментує Джо Байден у своєму твітері.

Нагадаємо, що Джо Байден отримав цей класичний 1967 Corvette Stingray як подарунок від батька на весілля. Свого часу сини політика зробили батькові різдвяний дарунок, відремонтувавши двигун цього автомобіля.

"Я люблю своє авто. У мене з ним пов'язані прекрасні спогади. Щоразу, коли я сідаю в цей автомобіль, я думаю про мого батька і Бо (ред. син політика помер від раку в 2015). Господи, якби батько міг сісти за кермо..." – коментує Байден.

77-річний політик є великим шанувальником американських автомобілів, і він покладає великі надії на світле майбутнє автомобільної промисловості в Америці. "Це культова індустрія. Як можуть припинити існування автомобілі американського виробництва? Я вважаю, що ми знову зможемо заволодіти ринком у XXI столітті, перейшовши на електромобілі", – сказав Джо. "І, до речі, мені розповіли, і я з нетерпінням чекаю, якщо це правда, що вони роблять електричний Corvette, здатний розвивати швидкість 200 миль на годину", – додав він.

У 2016 році Джо Байден взяв участь у програмі відомого американського журналіста та великого шанувальника автомобілів Джея Лено, де багато та детально розповів про свої автомобільні пристрасті.

Це висловлювання Байдена викликало великий інтерес, оскільки раніше така інформація ретельно приховувалася. За даними Detroit Free Press, такі плани дійсно реалізуються, але поки невідомі терміни та технічні характеристики електромобіля, поява якого очікується не раніше від 2022 року.

Як уже розповідав OBOZREVATEL, Джо Байден є завзятим автолюбителем та мав у своєму гаражі кілька культових моделей.