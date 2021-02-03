Джастін Бібер став володарем дивовижного Rolls-Royce

Канадський співак Джастін Бібер отримав унікальний Rolls-Royce, створений майстрами американського кузовного ательє West Coast Customs.

Про це повідомляє британський Autoevolution. Знаменитості люблять виділятися, купуючи нові автомобілі, особливо репери та співаки, яким потрібно привернути увагу молодої аудиторії. Джастін Бібер не виняток, що доводить цей Rolls-Royce Wraith, який, за загальним визнанням, не схожий ні на що інше на дорозі.

Бібер ніколи не соромився своєї автомобільної пристрасті. Але хоча він був одним із перших, хто встановив широкий обвіс на свій Ferrari, тепер це є у всіх. А ось його новий автомобіль воістину унікальний. Машину створено знаменитим каліфорнійським ательє West Coast Customs із міста Бербанк. На рахунку цієї компанії, яка існує з 1993 року, чимало яскравих екзотичних проєктів, але те, що вони зробили для Джастіна Бібера, воістину вражає.

Своє натхнення майстри черпали з вигляду футуристичного Audi RSQ Concept 2004 року, створеного спеціально для фільму "Я, робот" з Уіллом Смітом у головній ролі, та не менш екстравагантного електрокара Rolls-Royce 103EX, презентованого 2016 року.

Основою для створення машини слугувало купе Rolls-Royce Wraith, але впізнати його можна хіба що за характерною рамкою лобового скла та похилою задньою частиною кузова. Як і у перерахованих вище концептів, колеса сховали під масивними крилами з накладками. Щоб автомобіль міг повертати, передні крила розширили, а за рахунок того, що коліс не видно, створюється враження, що машина "ширяє" над дорогою.

Серед незвичайних машин, які раніше помітили у Джастіна Бібера, – тюнінгований Ferrari 458 Italia, рожевий Lamborghini Urus та Fisker Karma з повністю хромованим кузовом.

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