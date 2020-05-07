Двоповерхова ДТП: водій припаркувався на даху інших машин

Стас Сіділєв Новини 12:14, 7.05.2020

У світі питання з вільною парковкою знаходить гостроту (неактуально в період карантину). Але це зовсім не означає, що потрібно паркуватися один на одному. Хоча деякі саме так і роблять.

У Флориді, США, власник Cadillac XTS заїхав на дах відразу двох автомобілів – Volkswagen Jetta і Dodge Journey. Літній водій, напевно, переплутав передачі, адже почав прискорюватися заднім ходом і навертати кола.

Незвичайна ДТП
Facebook Christopher Crerand
Незвичайна ДТП
Facebook Christopher Crerand

В результаті автомобіль буквально залетів з піднесеного узбіччя на парковку, розташовану трохи нижче рівня землі. А під колесами опинилися інші машини.

Незвичайна ДТП
Facebook Christopher Crerand

Як видно, білий Cadillac майже не отримав пошкоджень. У той час як у Dodge сильно зім'ятий капот і пошкоджено дах. Так само дісталося і Volkswagen, до того ж у автомобіля розбите скло. Крім автомобілів у ДТП ніхто не постраждав.

Нещодавно OBOZREVATEL показував унікальні фото з історичними автомобільними ДТП.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Продавали з націнкою в рази: як "Епіцентр К" озолотився за допомогою Тимошенка і Баума

"Продав телефон за їжу, ночує в метро": мережу зворушила історія колишнього бранця "ДНР"

"Це *опа": Стаховський розніс Усика і побажав йому "аперкот у голову"

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня