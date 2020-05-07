Двоповерхова ДТП: водій припаркувався на даху інших машин

У світі питання з вільною парковкою знаходить гостроту (неактуально в період карантину). Але це зовсім не означає, що потрібно паркуватися один на одному. Хоча деякі саме так і роблять.

У Флориді, США, власник Cadillac XTS заїхав на дах відразу двох автомобілів – Volkswagen Jetta і Dodge Journey. Літній водій, напевно, переплутав передачі, адже почав прискорюватися заднім ходом і навертати кола.

Незвичайна ДТП Facebook Christopher Crerand

Незвичайна ДТП Facebook Christopher Crerand

В результаті автомобіль буквально залетів з піднесеного узбіччя на парковку, розташовану трохи нижче рівня землі. А під колесами опинилися інші машини.

Незвичайна ДТП Facebook Christopher Crerand

Як видно, білий Cadillac майже не отримав пошкоджень. У той час як у Dodge сильно зім'ятий капот і пошкоджено дах. Так само дісталося і Volkswagen, до того ж у автомобіля розбите скло. Крім автомобілів у ДТП ніхто не постраждав.

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