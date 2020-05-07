Головна Новини
7 травня • оновлено в 12:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Двоповерхова ДТП: водій припаркувався на даху інших машин

Читати матеріал російською

У світі питання з вільною парковкою знаходить гостроту (неактуально в період карантину). Але це зовсім не означає, що потрібно паркуватися один на одному. Хоча деякі саме так і роблять.

У Флориді, США, власник Cadillac XTS заїхав на дах відразу двох автомобілів – Volkswagen Jetta і Dodge Journey. Літній водій, напевно, переплутав передачі, адже почав прискорюватися заднім ходом і навертати кола.

Незвичайна ДТП

Незвичайна ДТП

Facebook Christopher Crerand

Незвичайна ДТП

Незвичайна ДТП

Facebook Christopher Crerand

В результаті автомобіль буквально залетів з піднесеного узбіччя на парковку, розташовану трохи нижче рівня землі. А під колесами опинилися інші машини.

Незвичайна ДТП

Незвичайна ДТП

Facebook Christopher Crerand

Як видно, білий Cadillac майже не отримав пошкоджень. У той час як у Dodge сильно зім'ятий капот і пошкоджено дах. Так само дісталося і Volkswagen, до того ж у автомобіля розбите скло. Крім автомобілів у ДТП ніхто не постраждав.

Нещодавно OBOZREVATEL показував унікальні фото з історичними автомобільними ДТП.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
курйоз ДТП авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавірусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Новини авто

Топпублікації

Топблоги