Двомоторний Nissan Leaf не залишить Tesla ніяких шансів

На фірмовому полігоні в Японії Nissan проводить тести електрокара Leaf з двома моторами і повнопривідною трансмісією.

Про це повідомлять портал Motor1. Дослідний зразок отримав в своє розпорядження два електромотора, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Сумарна потужність такого тандему досягає 304 л.с., а крутному моменту в 680 Нм можуть позаздрити багато спорткарів.

Новини Електромобіль Nissan Leaf перетворився в кросовер

Динамічні характеристики повнопривідного гетчбека поки зберігають в секреті, але він однозначно "веселіше" серійного 214-сильного Leaf e+, який розганяється до "сотні" за 6,9 секунди. З додатковим табуном в 90 конячок і вдвічі більшим крутним моментом новинка явно здатна здивувати.

Nissan Leaf motor1.com

Двомоторний Leaf отримав 17-дюймові легкосплавні диски Volk Racing, взуті в низькопрофільну гуму розмірності 215/55 спереду і 235/50 – ззаду. Новинка стала трохи коротше, ширше і нижче серійного "побратима". Крім того, в салоні з'явився 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, розташований по центру приладової панелі.

Nissan Leaf motor1.com

Навіть якщо рішення про серійне виробництво спортивного Leaf не буде вжито, він з усією очевидністю демонструє, що "заряджені" гетчбеки можуть стати повністю електричними.

Nissan Leaf motor1.com

Nissan Leaf motor1.com

Нагадаємо, що партнери по альянсу Nissan-Renault в березні 2019 року показали 460-сильний концепт Renault Zoe E-Sport і навіть пообіцяли випустити двомоторний електричний Zoe RS, який замінить Clio RS з бензиновим мотором.

Renault Zoe E-Sport media.renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо Nissan представив ефектний концепт преміум-класу.

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