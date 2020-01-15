Двоє чоловіків знайшли в ангарі 15 покинутих авто довоєнної епохи

В одному з ангарів США виявили ексклюзивну колекцію покинутих автомобілів. Велика частина машин була випущена ще в довоєнний час.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобілі були знайдені ентузіастами Хітом Родні та Дереком Фрешуром у містечку Вілліск, штат Айова.

barnfinds.com

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Колекція машин була зібрана одним місцевим жителем: раніше він зробив з неї своєрідний музей, але після його смерті автомобілі помістили на зберігання, причому зробили це належним чином – з усіх систем автомобіля, включаючи радіатор, були злиті рідини.

barnfinds.com

Після цього олдакари довгий час ніхто не чіпав. А коли їх знайшли, автомобілі виявилися в хорошому стані, не дивлячись на те, що доріг вони не бачили, за попередніми оцінками, 30-50 років.

barnfinds.com

barnfinds.com

В цілому в колекції налічується 16 легкових авто, які були випущені в 1910-1948 роках (при цьому 15 з них – 1910-1920-х років виробництва, і лише один був зібраний у повоєнний час). У колекції представлені автомобілі марок MaxwelI, Cole, Dodge, Ford, Ponriac, Buick та ін., при цьому разом з цілим авто були також знайдені деталі від Б'юіка 1920-х років.

barnfinds.com

barnfinds.com

barnfinds.com

barnfinds.com

Тепер нові власники колекції розраховують, що вони зможуть відкрити на її базі свій власний музей, оскільки кожен з цих автомобілів може вразити будь-кого, хто цікавиться автомобілями.

barnfinds.com

barnfinds.com

barnfinds.com

barnfinds.com

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли кинутий Mercedes, який потім продали за 800 000 доларів, незважаючи на його сумний стан.

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