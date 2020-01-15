Двоє чоловіків знайшли в ангарі 15 покинутих авто довоєнної епохи

В одному з ангарів США виявили ексклюзивну колекцію покинутих автомобілів. Велика частина машин була випущена ще в довоєнний час.
Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобілі були знайдені ентузіастами Хітом Родні та Дереком Фрешуром у містечку Вілліск, штат Айова.
barnfinds.com
Колекція машин була зібрана одним місцевим жителем: раніше він зробив з неї своєрідний музей, але після його смерті автомобілі помістили на зберігання, причому зробили це належним чином – з усіх систем автомобіля, включаючи радіатор, були злиті рідини.
barnfinds.com
Після цього олдакари довгий час ніхто не чіпав. А коли їх знайшли, автомобілі виявилися в хорошому стані, не дивлячись на те, що доріг вони не бачили, за попередніми оцінками, 30-50 років.
barnfinds.com
barnfinds.com
В цілому в колекції налічується 16 легкових авто, які були випущені в 1910-1948 роках (при цьому 15 з них – 1910-1920-х років виробництва, і лише один був зібраний у повоєнний час). У колекції представлені автомобілі марок MaxwelI, Cole, Dodge, Ford, Ponriac, Buick та ін., при цьому разом з цілим авто були також знайдені деталі від Б'юіка 1920-х років.
barnfinds.com
barnfinds.com
barnfinds.com
barnfinds.com
Тепер нові власники колекції розраховують, що вони зможуть відкрити на її базі свій власний музей, оскільки кожен з цих автомобілів може вразити будь-кого, хто цікавиться автомобілями.
barnfinds.com
barnfinds.com
barnfinds.com
barnfinds.com
Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли кинутий Mercedes, який потім продали за 800 000 доларів, незважаючи на його сумний стан.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".