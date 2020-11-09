Двигун Toyota здивував своїм станом після 350 000 км різкої їзди

У мережі з'явилося відео, яке наочно демонструє якість механіки Toyota-Lexus, слава про яку ходить в народі десятиліттями. В ролику показаний двигун спорт-седана Lexus IS F 2008 року: машина роками експлуатувалася в режимі активної і різкої їзди, але за більш ніж 350 000 км пробігу її мотор відмінно зберігся.

В даному випадку йдеться про "тойотівський" 5,0-літровий 2UR-GSE V8 потужністю 450 к.с. (віддача була збільшена тюнерами зі стандартних 423 к.с.). Експерти YouTube-каналу Wrench Every Day частково розібрали цей мотор для обслуговування, і особливо здивувалися стану головки блоку циліндрів – вона напрочуд виглядала дуже чистою, без відкладень сажі, які з часом накопичуються, особливо якщо масло в двигуні не змінювати регулярно. І це при тому, що з 355 000 км пробігу 72 тис. км автомобіль відкатав на різних гоночних трасах, зокрема, ралійних (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Мотор "Лексуса" Скріншот відео

Зрозуміло, чиста головка двигуна нічого не може сказати про ступінь зносу компонентів, але, тим не менш, вони є хорошим показником того, що цей спортивний седан знаходиться в хорошому стані і в кінцевому рахунку зможе подолати велику кількість кілометрів.

Що ж стосується самого обслуговування, експерти лише замінили масло, прокладку клапанної кришки, ступичні підшипники, а також задні регулювальні важелі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в минулому місяці в Україні була продана рекордна кількість нових авто.