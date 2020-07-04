"Двигун стукає": дівчина забавно розіграла хлопця

У мережі з'явилося досить кумедне відео з розіграшем мотоцикліста. Хлопець ніяк не міг знайти причину стуку в своєму байку, і не дивно чому – насправді сторонні звуки видавала не техніка, а дівчина, що сиділа з ним поруч.

Для "знущання" вона використовувала столові прибори, які сховала за своєю спиною. І чим більше мотоцикліст тиснув на газ, тим інтенсивніше дівчина стукала ложками.

Чи дізнався мотоцикліст правду, неясно, оскільки відео обривається. Втім, не виключено, що ролик взагалі є постановочним (звук стуку вже дуже дивний, не характерний для ложок).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобіліст влаштував жорстке ДТП і розбив 6 машин.