"Двигун стукає": дівчина забавно розіграла хлопця

Віталій Сазонов Новини 14:37, 4.07.2020

У мережі з'явилося досить кумедне відео з розіграшем мотоцикліста. Хлопець ніяк не міг знайти причину стуку в своєму байку, і не дивно чому – насправді сторонні звуки видавала не техніка, а дівчина, що сиділа з ним поруч.

Для "знущання" вона використовувала столові прибори, які сховала за своєю спиною. І чим більше мотоцикліст тиснув на газ, тим інтенсивніше дівчина стукала ложками.

Чи дізнався мотоцикліст правду, неясно, оскільки відео обривається. Втім, не виключено, що ролик взагалі є постановочним (звук стуку вже дуже дивний, не характерний для ложок).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобіліст влаштував жорстке ДТП і розбив 6 машин.

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