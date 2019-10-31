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31 жовтня • оновлено в 13:55
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Дві найбільші автокомпанії об'єднаються: чого чекати від "угоди століття"

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Автомобільні бренди Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep об'єднуються з Peugeot, Citroen, Opel і DS в єдиний мегаконцерн. Це подарує FCA і PSA нові можливості в розвитку електромобілів, кросоверів і перспективних технологій.

OBOZREVATEL розібрався в перспективах, які відкриває об'єднання двох автомобільних гігантів: як посиляться позиції на ринку, які автомобілі з'являться і що буде з розвитком автопілота. Про злиття вже повідомили представники компаній в пресрелізі.

Fiat 500 і Opel Corsa можуть технічно перетворитися в один автомобіль

Fiat 500 і Opel Corsa можуть технічно перетворитися в один автомобіль

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Очікується, що сумарна вартість нового великого концерну складе майже 46 млрд. доларів, а загальна кількість реалізованих автомобілів дозволить FCA і PSA посісти четверте місце після Volkswagen AG, Renault-Nissan-Mitsubishi і Toyota Motor.

Спершу варто зазначити, що конкретних деталей угоди поки немає. Менеджери Fiat Chrysler Automobiles і Groupe PSA уникають гучних заяв, адже успішність переговорів до останнього була під питанням.

Сімейний кросовер Peugeot 5008 може отримати емблему Fiat

Сімейний кросовер Peugeot 5008 може отримати емблему Fiat

peugeot.com

Насамперед це пов'язано з тим, що кілька місяців тому FCA планував об'єднатися з Renault, яка для цього мала відокремитися від Nissan і Mitsubishi. Французький уряд заблокував операцію.

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Тепер у фокусі італо-американського концерну об'єднання з PSA, яка в 2017 році придбала у General Motors збитковий Opel і менш ніж за два роки зуміла вивести німецький автомобільний бренд "в плюс". Насамперед це пов'язано з оптимізацією розробки і виробництва нових моделей, що дозволяє економити величезну кількість ресурсів.

Майже всі моделі "Опель" швидко перевели на платформи і двигуни Peugeot-Citroen – так з'явилися кросовери Opel Grandland X (в якості основи – Peugeot 3008) і Crossland X (Peugeot 2008). Крім того, нові електромобілі Opel Corsa-e і Peugeot e-208 також є наслідком оптимізації, що дозволяє щонайменше двічі використовувати один набір агрегатів.

Новий електромобіль Peugeot e-208 поділиться платформою і мотором з іншими моделями

Новий електромобіль Peugeot e-208 поділиться платформою і мотором з іншими моделями

peugeot.com

Саме ця тема перш за все цікавить представників FCA. Адже єдиний масовий електромобіль концерну наразі – Fiat 500e, який поступається багатьом суперникам в запасі ходу. Компанія гостро потребує готової технології, адаптованої до повсякденної експлуатації електричного приводу, яка є у PSA.

Інше важливе питання – кросовери. "Фіат" зарекомендував себе як виробник переважно компактних міських авто. Той же "Крайслер", навпаки, пропонує великі і важкі бензинові агрегати. Цим брендам необхідні средньорозмірні й відносно недорогі кросовери, які продовжують відвойовувати ринкові позиції у традиційних седанів і гетчбеків.

Opel Grandland X – вдалий приклад використання готових компонентів

Opel Grandland X – вдалий приклад використання готових компонентів

opel.com

Згаданий раніше Peugeot 3008 і його більш містка версія на сім посадочних місць Peugeot 5008 можуть виступити в ролі донорів для нових моделей. Не варто забувати, що концерн PSA, крім іншого, продовжує шукати можливості виходу на ринок США. Неважко здогадатися, що дилерська мережа Fiat і Chrysler стане відмінним трампліном для експансії. Чи зацікавляться американські покупці рафінованими європейськими авто – поки відкрите питання.

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Сучасні тенденції охоплюють не тільки електрифікацію, а й автоматизацію роботи машини. Інтелектуальні системи пілотування, які прагнуть мінімізувати роль водія, є майже у всіх автомобільних компаній.

Chrysler зайнятий випробуваннями системи автономного водіння

Chrysler зайнятий випробуваннями системи автономного водіння

chrysler.com

Але розробка подібних систем тягне за собою занадто високі витрати. Саме тому об'єднання декількох брендів – логічне рішення в розвитку технологічного сектора. Chrysler останнім часом активно розвиває цей напрямок, але додаткові ресурси, які можуть запропонувати фахівці Groupe PSA, звісно, будуть дуже доречні.

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авто новини Fiat Peugeot Citroen Opel Chrysler Jeep Alfa Romeo Maserati
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