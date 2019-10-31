Дві найбільші автокомпанії об'єднаються: чого чекати від "угоди століття"

Автомобільні бренди Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep об'єднуються з Peugeot, Citroen, Opel і DS в єдиний мегаконцерн. Це подарує FCA і PSA нові можливості в розвитку електромобілів, кросоверів і перспективних технологій.

OBOZREVATEL розібрався в перспективах, які відкриває об'єднання двох автомобільних гігантів: як посиляться позиції на ринку, які автомобілі з'являться і що буде з розвитком автопілота. Про злиття вже повідомили представники компаній в пресрелізі.

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Очікується, що сумарна вартість нового великого концерну складе майже 46 млрд. доларів, а загальна кількість реалізованих автомобілів дозволить FCA і PSA посісти четверте місце після Volkswagen AG, Renault-Nissan-Mitsubishi і Toyota Motor.

Спершу варто зазначити, що конкретних деталей угоди поки немає. Менеджери Fiat Chrysler Automobiles і Groupe PSA уникають гучних заяв, адже успішність переговорів до останнього була під питанням.

Сімейний кросовер Peugeot 5008 може отримати емблему Fiat peugeot.com

Насамперед це пов'язано з тим, що кілька місяців тому FCA планував об'єднатися з Renault, яка для цього мала відокремитися від Nissan і Mitsubishi. Французький уряд заблокував операцію.

Тепер у фокусі італо-американського концерну об'єднання з PSA, яка в 2017 році придбала у General Motors збитковий Opel і менш ніж за два роки зуміла вивести німецький автомобільний бренд "в плюс". Насамперед це пов'язано з оптимізацією розробки і виробництва нових моделей, що дозволяє економити величезну кількість ресурсів.

Майже всі моделі "Опель" швидко перевели на платформи і двигуни Peugeot-Citroen – так з'явилися кросовери Opel Grandland X (в якості основи – Peugeot 3008) і Crossland X (Peugeot 2008). Крім того, нові електромобілі Opel Corsa-e і Peugeot e-208 також є наслідком оптимізації, що дозволяє щонайменше двічі використовувати один набір агрегатів.

Новий електромобіль Peugeot e-208 поділиться платформою і мотором з іншими моделями peugeot.com

Саме ця тема перш за все цікавить представників FCA. Адже єдиний масовий електромобіль концерну наразі – Fiat 500e, який поступається багатьом суперникам в запасі ходу. Компанія гостро потребує готової технології, адаптованої до повсякденної експлуатації електричного приводу, яка є у PSA.

Інше важливе питання – кросовери. "Фіат" зарекомендував себе як виробник переважно компактних міських авто. Той же "Крайслер", навпаки, пропонує великі і важкі бензинові агрегати. Цим брендам необхідні средньорозмірні й відносно недорогі кросовери, які продовжують відвойовувати ринкові позиції у традиційних седанів і гетчбеків.

Opel Grandland X – вдалий приклад використання готових компонентів opel.com

Згаданий раніше Peugeot 3008 і його більш містка версія на сім посадочних місць Peugeot 5008 можуть виступити в ролі донорів для нових моделей. Не варто забувати, що концерн PSA, крім іншого, продовжує шукати можливості виходу на ринок США. Неважко здогадатися, що дилерська мережа Fiat і Chrysler стане відмінним трампліном для експансії. Чи зацікавляться американські покупці рафінованими європейськими авто – поки відкрите питання.

Сучасні тенденції охоплюють не тільки електрифікацію, а й автоматизацію роботи машини. Інтелектуальні системи пілотування, які прагнуть мінімізувати роль водія, є майже у всіх автомобільних компаній.

Chrysler зайнятий випробуваннями системи автономного водіння chrysler.com

Але розробка подібних систем тягне за собою занадто високі витрати. Саме тому об'єднання декількох брендів – логічне рішення в розвитку технологічного сектора. Chrysler останнім часом активно розвиває цей напрямок, але додаткові ресурси, які можуть запропонувати фахівці Groupe PSA, звісно, будуть дуже доречні.

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