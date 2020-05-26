Два військових позашляховика продають за 140 000 доларів
Американські військові позашляховики Humvee, які багатьом так сподобалися, що перетворилися на цивільні Hummer, дивують досі. Два таких авто продають в інтернеті.
Оголошення розміщені одним продавцем на eBay: раз і два. Ціни – $52 500 і $89 000 відповідно, але можна купити все відразу, заплативши разом 141 500 доларів. Натомість покупець отримає дійсно видатні автомобілі.
Мало того, що і самі по собі ці військові Humvee, які дійсно знаходилися в армії, виглядають загрозливо, так вони ще оснащені додатковим обладнанням. Тільки погляньте на ці величезні потужні бампери, за допомогою яких, здається, можна ефективно вирішити будь-яку суперечку на дорозі.
Також варто відзначити додаткову світлотехніку, неймовірну кількість різних кріплень, камер та радарів. У комплекті є армійські сумки і рюкзаки, а з другим броньованим позашляховиком навіть поставляється копія гвинтівки.
Пробіг машин маленький, хоча дорожчий Humvee проїхав трохи менше: 698 км проти 1450 км. Важко сказати, чи можливо поставити такий транспортний засіб на облік і пересуватися дорогами загального користування. Але це, швидше за все, вже буде турботою американських покупців.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що General Motors відроджує бренд Hummer на прийдешньому електричному позашляховику.