Два в одному: у Києві зняли загадковий поліцейський ВАЗ

У Києві сфотографували досить дивний поліцейський автомобіль. Машина здивувала незвичайним "доважком".

Відповідне фото опублікував у своєму фейсбуці журналіст ТСН Anton Strashko.

Поліцейський ВАЗ-2107 зі знаком навчального авто Anton Strashko, Facebook

На знімку видно ВАЗ-2107 з поліцейськими номерами, у якого на даху чомусь розташовується знак навчального автомобіля. Найімовірніше, автомобілем пересувається одна зі слідчо-оперативних груп поліції (найчастіше вони використовують саме вазівські "сімки"), але ось чому він оснащений магнітним знаком "У", залишається загадкою.

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