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8 січня • оновлено в 20:02
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Два в одному: у Києві зняли загадковий поліцейський ВАЗ

1.8т
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У Києві сфотографували досить дивний поліцейський автомобіль. Машина здивувала незвичайним "доважком".

Відповідне фото опублікував у своєму фейсбуці журналіст ТСН Anton Strashko.

Поліцейський ВАЗ-2107 зі знаком навчального авто

Поліцейський ВАЗ-2107 зі знаком навчального авто

Anton Strashko, Facebook

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На знімку видно ВАЗ-2107 з поліцейськими номерами, у якого на даху чомусь розташовується знак навчального автомобіля. Найімовірніше, автомобілем пересувається одна зі слідчо-оперативних груп поліції (найчастіше вони використовують саме вазівські "сімки"), але ось чому він оснащений магнітним знаком "У", залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
поліція авто
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