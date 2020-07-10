Два незнайомі автовикрадачі врізалися одне в одного під час погоні

В американському штаті Орегон стався досить цікавий випадок. За випадковим збігом обставин поліція затримала замість одного викрадача відразу двох автомобільних злодіїв. І все це – завдяки аварії двох злочинців, який діяли незалежно одне від одного.

Як повідомляє Motor1, поліцейський патруль міста Ньюберг помітив на дорозі викрадений Toyota Land Cruiser. Відразу після цього він почав переслідування, вимагаючи від водія негайно зупинитися і здатися.

Погоня тривала всього кілька кварталів – доти, доки водій LC не зіткнувся з іншим авто, Buick Regal. Копи негайно заарештували підозрюваного, який керував Тойотою, і висунули йому звинувачення. Але оскільки сталася ДТП, їм також довелося задокументувати подію і взяти дані в дівчини, що сиділа за кермом "Бьюїка"

Яким же було здивування правоохоронців, коли з'ясувалося, що "Б'юік" теж вважається викраденим. Врешті в патрульний автомобіль сіли одразу два викрадачі – 27-річний Ренді Лі Купер та 25-річна Крістін Ніколь Бегью. До того ж дівчина була ще і в стані наркотичного сп'яніння.

Два викрадачі, які зіткнулися одне з одним. Фото: motor1.com

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