Два крила і чотири електромотори: Lexus показав незвичайний концепт

На Токійському автошоу відбулася презентація концептуального Lexus LF-30 Electrified Concept.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка демонструє, яким уявляють собі майбутнє дизайнери та інженери Lexus. До речі, цифра 30 в індексі концепту з'явилася не випадково – в цьому році бренд відзначає своє 30-річчя (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Lexus LF-30 Electrified Concept pressroom.lexus.com

Концепт LF-30 Electrified отримав двері типу "крило чайки", що забезпечують простий і зручний доступ до кожного з чотирьох індивідуальних крісел. Серед цікавих особливостей новинки – асиметричний інтер'єр, цифрові прилади, рульове управління без механічного зв'язку з колесами і функція автономного управління.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Для меломанів компанія Mark Levinson підготувала особливу аудіосистему з динаміками, які вбудовані в підголовники кожного з крісел. Крім того, скляний дах SkyGate над задніми пасажирами може перетворюватися в проекційний екран, на який можна вивести улюблене відео, навігацію або зображення зоряного неба.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

У рух автомобіль приводять чотири вбудовані в колеса електромотори. Сумарна потужність такої силової установки 400 кВт (544 к.с.), а крутний момент досягає 700 Нм. Харчування для моторів забезпечує батарея ємністю 110 кВт-год. За даними виробника, з таким арсеналом концепт здатний розвивати максимальну швидкість до 200 км/год, а запас ходу досягає 500 км.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

У планах Lexus уже в листопаді нинішнього року представити свій перший серійний електромобіль, а до 2025 року запропонувати гібридні або електричні версії всіх своїх моделей.

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Lexus LF-30 Electrified pressroom.lexus.com

Як уже раніше повідомляв OBOZREVATEL, для відвідувачів Токійського автошоу компанія Toyota організувала цілий технопарк.

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