Два десятки спортивних Toyota гниють просто неба
Британський автолюбитель виявив в Північному Уельсі "кладовище" рідкісних спортивних Toyota MR2, які гниють під відкритим небом.
Близько двох десятків купе і родстерів 80-90-х років випуску знаходяться в жалюгідному стані: частина розібрана на запчастини, інші просто повільно вмирають. Фотографії на своїй сторінці в соцмережі розмістив британець Кіт Браун (Keith Browne).
Автомобілі належать спеціалізованому магазину MR2-Ben з продажу запчастин на спортивні моделі Toyota. На фото видно, що "розбірка" в основному складається з моделей MR2 першого і другого покоління.
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Нагадаємо, що компактна среднемоторная Toyota MR2 випускалася з 1984 по 2007 рік і пережила три покоління. Автомобіль оснащувався різними варіантами атмосферних і турбованих двигунів, а також різними варіантами кузовів.
Завдяки компактним розмірам, низькому центру тяжіння і центральному розташуванню мотора, MR2 відрізнявся чудовою керованістю і завоював чимало позитивних відгуків у пресі. Цікаво, що в налаштуванні моделі в різні роки брали участь професійні автоспортсмени, наприклад, титулований американський гонщик Ден Герні.
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