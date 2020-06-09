Два десятки спортивних Toyota гниють просто неба

Британський автолюбитель виявив в Північному Уельсі "кладовище" рідкісних спортивних Toyota MR2, які гниють під відкритим небом.

Занедбані Toyota MR2 виявили в Великобританії facebook.com/Keith Browne

Близько двох десятків купе і родстерів 80-90-х років випуску знаходяться в жалюгідному стані: частина розібрана на запчастини, інші просто повільно вмирають. Фотографії на своїй сторінці в соцмережі розмістив британець Кіт Браун (Keith Browne).

Занедбані Toyota MR2 виявили в Великобританії facebook.com/Keith Browne

Автомобілі належать спеціалізованому магазину MR2-Ben з продажу запчастин на спортивні моделі Toyota. На фото видно, що "розбірка" в основному складається з моделей MR2 першого і другого покоління.

Занедбані Toyota MR2 виявили в Великобританії facebook.com/Keith Browne

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Нагадаємо, що компактна среднемоторная Toyota MR2 випускалася з 1984 по 2007 рік і пережила три покоління. Автомобіль оснащувався різними варіантами атмосферних і турбованих двигунів, а також різними варіантами кузовів.

Toyota MR2 першого покоління (1984-1989) toyota.com

Toyota MR2 другого покоління (1989-1999) toyota.com

Третя генерація Toyota MR2 (1999-2007) toyota.com

Завдяки компактним розмірам, низькому центру тяжіння і центральному розташуванню мотора, MR2 відрізнявся чудовою керованістю і завоював чимало позитивних відгуків у пресі. Цікаво, що в налаштуванні моделі в різні роки брали участь професійні автоспортсмени, наприклад, титулований американський гонщик Ден Герні.

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