Дуже крутий ЗАЗ-968М Запорожець з паперу показали на відео

Віталій Сазонов Новини 12:04, 14.08.2020

На сервісі YouTube з'явився невеликий цікавий ролик, присвячений масштабній моделі ЗАЗ-968М Запорожець, зробленої з паперу. Модель цікава своєю схожістю з оригіналом та деталізацією.

Відео опублікував канал під назвою Sergey Paperpostrlermodeling.

Незвичайна модель Запорожця виконана в масштабі 1:18. Проект ще повністю не закінчений, але вже ясно, що "іграшка" зроблена якісно. Як видно, паперовий ЗАЗ повністю відповідає справжньому 968-му. Дивує навіть той факт, що у автомобіля є деякі рухомі деталі – наприклад, у нього повертаються колеса, є хід підвіски та навіть відкриваються вікна.

Крута модель ЗАЗ з паперу.
Скріншот відео

Також в ролику можна частково побачити, як саме створювалася модель Запорожця з паперу.

До речі, саме відео було розміщено в інтернеті ще в квітні, проте увагу користувачів привернуло лише зараз.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі розповіли про ЗАЗі, якого не існує – преміальному седані під назвою Гетьман.

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