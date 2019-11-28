Duster перетворили на Папамобіль: незвичайні фото

Renault Duster – бестселер у сегменті бюджетних кросоверів на українському ринку. Однак у Західній Європі ця модель відома як Dacia Duster, що, однак, не заважає успіху й там.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кросовер "Дастер" підготували для Папи Франциска – представники компанії передали йому унікальний Папамобіль. За традицією машина пофарбована в білий колір, але тут є і більш серйозні модифікації.

Унікальний кросовер Dacia Duster підготували для Папи Римського Groupe Renault

Ззаду встановили особливо комфортне крісло, тоді як дорожній просвіт зменшили на 30 мм для полегшення доступу в салон. Також кросовер Dacia Duster отримав великий люк у даху й прозорий короб-вітрину.

Особливий кросовер для Папи Римського отримав велику кількість змін Groupe Renault

Завершує програму доопрацювань набір унікальних аксесуарів, як-от прапори Ватикану з гербами на передніх крилах. З огляду на шильдики, автомобіль оснащено повнопривідною трансмісією.

Тепер Папа Франциск буде пересуватися на Dacia Duster. Або не буде Groupe Renault

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Свого часу спеціальні автомобілі для Папи Римського замінили особливий трон, який називається Седія Гестаторія (Sedia Gestatoria). Безпосередньо автопарк понтифіка можна назвати різноманітним: до нього в різні часи належали Mercedes G-Class і ML, воднева Toyota Mirai та пікап Isuzu.

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