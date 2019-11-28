Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Duster перетворили на Папамобіль: незвичайні фото

2.9т
Читати матеріал російською

Renault Duster – бестселер у сегменті бюджетних кросоверів на українському ринку. Однак у Західній Європі ця модель відома як Dacia Duster, що, однак, не заважає успіху й там.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кросовер "Дастер" підготували для Папи Франциска – представники компанії передали йому унікальний Папамобіль. За традицією машина пофарбована в білий колір, але тут є і більш серйозні модифікації.

Унікальний кросовер Dacia Duster підготували для Папи Римського

Унікальний кросовер Dacia Duster підготували для Папи Римського

Groupe Renault

Ззаду встановили особливо комфортне крісло, тоді як дорожній просвіт зменшили на 30 мм для полегшення доступу в салон. Також кросовер Dacia Duster отримав великий люк у даху й прозорий короб-вітрину.

Новини
Суперник Renault Duster: з'явилися перші фото Volkswagen T-Sport
Особливий кросовер для Папи Римського отримав велику кількість змін

Особливий кросовер для Папи Римського отримав велику кількість змін

Groupe Renault

Завершує програму доопрацювань набір унікальних аксесуарів, як-от прапори Ватикану з гербами на передніх крилах. З огляду на шильдики, автомобіль оснащено повнопривідною трансмісією.

Тепер Папа Франциск буде пересуватися на Dacia Duster. Або не буде

Тепер Папа Франциск буде пересуватися на Dacia Duster. Або не буде

Groupe Renault

Раніше глав католицької церкви "перевозили" на своєрідному троні

Раніше глав католицької церкви "перевозили" на своєрідному троні

Свого часу спеціальні автомобілі для Папи Римського замінили особливий трон, який називається Седія Гестаторія (Sedia Gestatoria). Безпосередньо автопарк понтифіка можна назвати різноманітним: до нього в різні часи належали Mercedes G-Class і ML, воднева Toyota Mirai та пікап Isuzu.

"Мерседес Гелендваген" на службі релігії мав цікавий вигляд

"Мерседес Гелендваген" на службі релігії мав цікавий вигляд

Електромобіль Toyota Mirai – один із найбільш незвичайних Папамобілів

Електромобіль Toyota Mirai – один із найбільш незвичайних Папамобілів

Новини
Дешевший за Renault Duster: новий кросовер б'є рекорди продажів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Renault Dacia кросовер релігія новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги