Дуейн "Скеля" Джонсон не зміг поміститися в електромобіль Porsche

Голлівудський актор Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля" не зміг влізти в Porsche Taycan. Німецький спортивний електрокар виявився занадто маленьким для нього: а саме, "підвела" дуже широка спина знаменитості.

Незвичайний випадок стався під час зйомок комедійного бойовика "Червоне повідомлення", який повинен вийти на екрани в 2021 році. Як пише Autoblog, в одній зі сцен фільму Дуейн мав ефектно застрибнути в спортивний автомобіль і розпочати погоню. Вибір постановників пав на Porsche Taycan. За машину заплатили великі гроші, крім того, було складно організувати її доставку через пандемію. У підсумку, електрокар все ж вдалося привезти, проте виникла ще одна, на цей раз найбільша проблема – Джонсон намагався сісти в "Тайкан", але всі спроби були марними.

Дуейн Джонсон намагається влізти в Porsche Taycan therock / Instagram

За словами "Скелі", режисер фільму спочатку нервував, але потім сильно розсміявся, як і увесь знімальний майданчик. Згодом сцену все ж зняли, але не в тому вигляді, якому планувалося спочатку.

Варто відзначити, що Дуейн Джонсон вже перший раз випробовує проблеми зі спортивним авто. Близько 5 років тому актор заявив, що не зміг поміститися у Ferrari LaFerrari.

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