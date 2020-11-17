Дуейн "Скеля" Джонсон не зміг поміститися в електромобіль Porsche

Віталій Сазонов Новини 14:05, 17.11.2020

Голлівудський актор Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля" не зміг влізти в Porsche Taycan. Німецький спортивний електрокар виявився занадто маленьким для нього: а саме, "підвела" дуже широка спина знаменитості.

Незвичайний випадок стався під час зйомок комедійного бойовика "Червоне повідомлення", який повинен вийти на екрани в 2021 році. Як пише Autoblog, в одній зі сцен фільму Дуейн мав ефектно застрибнути в спортивний автомобіль і розпочати погоню. Вибір постановників пав на Porsche Taycan. За машину заплатили великі гроші, крім того, було складно організувати її доставку через пандемію. У підсумку, електрокар все ж вдалося привезти, проте виникла ще одна, на цей раз найбільша проблема – Джонсон намагався сісти в "Тайкан", але всі спроби були марними.

Дуейн Джонсон намагається влізти в Porsche Taycan
therock / Instagram

За словами "Скелі", режисер фільму спочатку нервував, але потім сильно розсміявся, як і увесь знімальний майданчик. Згодом сцену все ж зняли, але не в тому вигляді, якому планувалося спочатку.

Варто відзначити, що Дуейн Джонсон вже перший раз випробовує проблеми зі спортивним авто. Близько 5 років тому актор заявив, що не зміг поміститися у Ferrari LaFerrari.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли перший екземпляр нової BMW 4-Series 2020. Цей автомобіль раніше привернув увагу публіки через величезні "ніздрів" радіатора.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

У Нацслужбі здоров'я заявили про брак 5,6 млрд грн лікарням для пацієнтів із COVID-19

Вакцина від COVID-19 не зупинить пандемію, – глава ВООЗ

Свекор влаштував "ревізію" в будинку невістки-блогерки: лайливе відео стало вірусним у мережі

У ДТП під Одесою загинув хлопець, який дивом врятувався від убивці своїх батьків

Після побиття помер 71-річний український режисер