ДТП за участю 66 автомобілів показали на відео

Минулого тижня до східної частини США ввірвався сильний снігопад, який призвів не тільки до ускладненого руху на дорогах, а й до масштабних ДТП. Одна з таких аварій сталася на шосе I-80 в Пенсільванії: загалом у ній постраждало 66 автомобілів.

На відео, знятому одним із автомобілістів і розміщеному на YouTube-каналі American Truck Drivers, можна побачити наслідки цієї події. У сніжному полоні опинилося 55 вантажних і 11 легкових автомобілів, велика частина з них отримала пошкодження. Також не обійшлося без жертв – загинули дві людини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зазначається, що через ДТП траса була закрита на 18 годин. Водії змогли роз'їхатися (тільки ті, чиї машини не постраждали) лише після прибирання хайвею.

До речі, на ділянці дороги, де сталася аварія, був невеликий шар снігу, а ось у деяких місцях у північно-східних штатах Америки висота опадів сягала понад 1 метра.

Зазначимо, що під час руху снігом необхідно дотримуватися більшого інтервалу, ніж зазвичай. Також бажано знизити швидкість – хоча б на 20 км/год. Детальніше про правильне водіння взимку OBOZREVATEL уже розповідав у цьому матеріалі.

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