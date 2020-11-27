DS представив преміум-седан з витратою пального 1,5 л/100 км

У Європі офіційно дебютував новий преміум-седан DS 9. Новинка займе верхню строчку в модельній лінійці французького бренду.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Після відходу зі сцени футуристичного Citroen C6 в 2012 році, Франція залишилася без представницьких седанів. Тому Еммануель Макрон змушений був вітати своїх громадян під час інавгурації з кросовера, на щастя, французького бренду. В компанії DS вирішили виправити становище та провели європейську презентацію свого нового флагмана – седана DS 9.

Автомобіль побудований на платформі EMP2. На вибір пропонується три варіанти силових агрегатів – класичний бензиновий ДВС PureTech 225, а також два гібриди – E-TENSE 225 і E-TENSE 4 × 4 360. Ще один гібридний варіант зі збільшеним запасом ходу E-TENSE 250 з'явиться трохи пізніше.

Найбільш потужна версія DS 9 E-TENSE 4×4 360 оснащується двома електричними моторами потужністю 110 і 113 к.с., а також 200-сильним бензиновим двигуном сімейства PureTech. Сумарна потужність такого "тріо" становить зазначені в індексі моделі 360 "конячок", а крутний момент досягає 520 Нм. У списку опцій моделі – чорні логотипи DS Performance на гальмівних супортах і 20-дюймові легкосплавні диски Munich.

Версія E-TENSE 225 здатна подолає виключно на електротязі до 48 км завдяки батареї енергоємністю 11,9 кВтг. У гібридному режимі витрата палива по циклу WLTP обіцяють всього 1,5 л/100 км.

Для новинки спочатку будуть доступні два рівні оснащення – Performance Line+ та Rivoli+, що відрізняються матеріалами обробки й декором.

DS 9 оснащується системами напівавтоматичного управління 2-го рівня, а в списку опцій є активна підвіска, адаптивні світлодіодні фари, аудіосистема Focal Electra, системи безключового доступу і запуску двигуна, нічного бачення, контролю за стан водія і "сліпими" зонами, розпізнавання дорожніх знаків та екстреного гальмування.

Для моделі будуть запропоновані 5 особливих кольорів кузова: Pearl White, Midnight Blue, Pearl Crystal, Artense Grey і Perla Nera Black. Найелегантніший автомобіль сучасної Франції оцінили у 47,7 тисяч євро за версію з ДВС, а топова E-TENSE 4×4 360 обійдеться мінімум в 80 тисяч євро. Перші екземпляри надійдуть до покупців у вересні 2021 року.

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