Французький преміальний бренд DS презентував нове покоління гетчбека DS 4, який буде конкурувати з Audi A3, BMW 1-серії та Mercedes-Benz A-Class.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль отримав виразний дизайн у стилістиці інших моделей бренду.

Дизайн новинки виконаний у стилістиці інших моделей бренду int-media.dsautomobiles.com

Порівняно з попередником новинка стала більшою та отримала широкі задні двері з електроприводом стекол (на попереднику вони не відчинялися). Довжина виросла до 4,4 м, а колісна база тепер досягає 2675 мм. Це дозволило істотно збільшити простір у салоні, особливо для задніх пасажирів.

Збільшення розмірів дозволило розширити простір у салоні int-media.dsautomobiles.com

У дусі часу машина отримала висувні ручки дверей, а головна світлотехніка з матричними світлодіодами має рухливий центральний модуль, здатний повертатися у діапазоні 33,5 градусів. Доповнюють стильний образ DS 4 великі легкосплавні диски оригінального дизайну діаметром 19 або 20 дюймів.

Світлотехніка з матричними LED має рухливий центральний модуль, здатний повертатися в діапазоні 33,5 градусів int-media.dsautomobiles.com

Для створення новинки скористалися модульною платформою EMP2, але майже 70% елементів для DS4 створили заново. Покупцям будуть запропоновані бензинові мотори 1.2 Puretech (130 к.с.) і 1.6 Puretech (180 або 225 к.с.), а також турбодизель 1.5 BlueHDi (130 к.с.). Крім того, є гібридна PHEV-версія DS 4 E-Tense. Вона оснащена бензиновим мотором 1.6 (180 к.с.) та електромотором (110 л.с.). Сумарна потужність силового агрегату досягає 225 л.с. Батареї ємністю 12,4 кВтг повинно вистачити на 50 км пробігу на електротязі. Все DS 4 оснащуються 8-ступінчастим "автоматом" та переднім приводом.

Все DS 4 оснащуються 8-ступінчастим "автоматом" та переднім приводом int-media.dsautomobiles.com

Дизайн інтер'єру традиційно для бренду являє собою царство еклектики. Центральні дефлектори вентиляції виконані у єдиному блоці з пультом клімат-контролю, а бічні розташували на дверних панелях. Клавіші склопідйомників встановлені у вертикальній площині, а від ручок дверей відмовилися. Для оздоблення салону використані шкіра, замша, дерев'яний шпон та вуглепластик, а сидіння можна доповнити вентиляцією та масажем.

Дизайн інтер'єру традиційно для бренду являє собою царство еклектики int-media.dsautomobiles.com

Вибір режимів АКП здійснюється кнопками на центральному тунелі, а перед ним розташована 5-дюймова сенсорна панель для управління роботою інформаційно-розважальної системи з функцією розпізнавання рухів. Вся допоміжна інформація виводиться на широкий 10-дюймовий дисплей, а користувачам пропонується великий вибір онлайн-сервісів. Найбільш важлива інформація передається на лобове скло перед очима водія. Для меломанів передбачили опційну аудіосистему Focal Electra з 14 динаміками.

Для підвищення комфорту поїздки модель отримала підвіску з електроннокерованими амортизаторами, жорсткість яких змінюється на підставі даних з фронтальної камери, яка сканує дорожнє полотно перед машиною. Адаптивний круїз-контроль Drive Assist 2.0 має другий рівень автономності, а інфрачервона камера нічного бачення здатна розпізнавати об'єкти на відстані до 200 м.

Позашляхова версія DS 4 Cross зовні відрізняється чорним пластиковим захистом та рейлингами на даху int-media.dsautomobiles.com

Для новинки запропонували дві спеціальні версії. Спортивна Performance Line відрізняється декором та оздобленням салону. Позашляхова DS 4 Cross – чорним пластиковим захистом, рейлингами на даху, наявністю системи допомоги під час спуску з гори, а також додатковими режимами для руху по піску, снігу та бруду.

У європейських дилерів DS4 з'явиться у четвертому кварталі нинішнього року int-media.dsautomobiles.com

У європейських дилерів DS4 з'явиться у четвертому кварталі поточного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія DS представила в Україні гібридний кросовер DS 7 Crossback.