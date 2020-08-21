DS 3 Crossback розширює вибір комплектацій і двигунів для України

Українським шанувальникам преміального французького бренду DS пропонується широкий вибір версій і моторів для максимальної персоналізації моделі DS 3 Crossback.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

З моменту початку продажів в травні 2020 року стильний кросовер DS 3 Crossback вже встиг завоювати увагу своєї аудиторії. Лімітована версія Performance Line+ дуже швидко знайшла своїх покупців завдяки ексклюзивному виконанню і обмеженій кількості автомобілів. Відтепер DS 3 Crossback стає ще більш привабливим для українських покупців завдяки істотно розширеному вибору комплектацій, нових варіантів оздоблення, потужним бензиновим і дизельному двигунах. Завдяки цьому кожен покупець зможе висловити свою індивідуальність.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Бренд DS Automobiles робить акцент не тільки на створенні унікальних автомобілів, але і унікального світу для свого клієнта. Тому кожна модель DS Automobiles виділяється оригінальним і незабутнім дизайном, характерними деталями та широким вибором оздоблювальних матеріалів. Все це служить єдиній меті – створити не просто транспортний засіб, а об`єкт самовираження для людини. Автомобіль повинен передавати цінності, захоплення, пріоритети свого власника.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Компактний кросовер DS 3 Crossback виділяється унікальним і експресивним дизайном, який нікого не залишить байдужим: мигдалеподібні фари, "акулячі плавники" на задніх дверях, динамічний нахил задніх стійок даху, великі колісні диски.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

У салоні водія і пасажирів зустрічають високоякісні матеріали обробки і ромбовидні елементи дизайну.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

DS 3 Crossback має вигляд, що запам'ятовується, і безпомилково виділяється в потоці машин. Зробити його ще більш оригінальним можна завдяки двом рівням оснащення, які пропонуються українським покупцям – So Chic і Grand Chic.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Комплектація So Chic включає оригінальну чорну решітку радіатора DS Wings з хромованими елементами, а чорний дах і 17-дюймові легкосплавні колісні диски Madrid підкреслять елегантність автомобіля. Унікальне оздоблення салону DS Inspiration Montmartre вражає поєднанням чорної тканини з бронзовими вкрапленнями.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Виконання Grand Chic пропонує ще більш вишуканий і унікальний стиль. Зовні версію легко відрізнити по матричним світлодіодним фарам DS Matrix LED Vision, 18-дюймовими колісними дисками Shanghai, подвійному хромованому симетричного вихлопного патрубка (для двигуна PureTech 155). У виконанні DS Inspiration Performance Line для оздоблення інтер'єру використовується алькантара. Салон прикрашений логотипами Performance Line, а педалі отримали алюмінієві вставки.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Нові варіанти виконання автомобіля принесли з собою і нове високотехнологічне оснащення. Ряд систем і функцій служать підвищенню безпеки руху, інші – дбають про комфорт.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

DS 3 Crossback в комлектации So Chic оснащується системою Active Safety Brake, яка попередить про можливе зіткнення і може самостійно задіяти гальма, щоб уникнути ДТП. Крім того, автомобіль може запропонувати функцію контролю рядності руху і розпізнавання знаків обмеження швидкості.

Варіант Grand Chic додає до цього: адаптивний круїз-контроль з можливістю повної зупинки Stop & Go, активну систему утримання в смузі руху, контроль "сліпих зон", проекційний дисплей.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Творці моделі DS 3 Crossback приділили увагу не тільки безпеки, але і турботі про людей в салоні. Мультимедійна система з підтримкою технологій Android Auto і Apple CarPlay, бездротова зарядка смартфона, камера заднього виду і датчики паркування – все це робить щоденні поїздки простіше, легше і приємніше.

Разом з розширенням гами версій збільшилася кількість пропонованих силових агрегатів. Для новинки запропоновані сучасні бензинові і дизельні турбо-мотори, які працюють в парі з 8-ступінчастою АКП.

Бензиновий двигун 1.2 PureTech 130 забезпечує достатню потужність і крутний момент (130 к.с., 230 Нм), при цьому споживаючи лише 7,4 л палива на 100 км в змішаному циклі. Любителів динамічного драйву обов'язково зацікавить версія 1.2 PureTech 155. Завдяки високій потужності мотора (155 к.с., 240 Нм) автомобіль забезпечує хорошу динаміку розгону – 8,2 с до "сотні" і високу максимальну швидкість – 208 км / ч.

Для тих покупців, хто часто їздить на далекі відстані або хоче отримати мінімальний витрата палива, доступна дизельна версія 1.5 BlueHDi 130. Високоефективний турбодизель володіє вражаючою паливною економічністю – 3,8 л на 100 км в змішаному циклі.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Нові виконання кросовера вже доступні для українських покупців:

DS 3 Crossback So Chic 1.2 PureTech 130 АКП-8 – від 680 400.

DS 3 Crossback So Chic 1.5 BlueHDi 130 S & S АКП-8 – від 720 900 грн.

DS 3 Crossback Grand Chic 1.2 PureTech 155 АКП-8 – від 796 200.

DS 3 Crossback Grand Chic 1.5 BlueHDi 130 S & S АКП-8 – від 819 900 грн.

Кросовер DS 3 Crossback є ідеальним "полотном", на якому кожен покупець може написати своє послання навколишнього світу. Завдяки суттєвому розширенню кількості версій моделі, покупці отримали ще більше можливостей для самовираження.

DS3 Crossback. фото: dsautomobiles.com.ua

Зустрітися з іконою міського стилю особисто і переконайтеся в унікальності даного автомобіля. Більш детальна інформація в шоурумі моделі.

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