Які кросовери з'являться в Україні у 2021 році: найдовгоочікуваніші моделі

На автомобільний ринок України в 2021-му хлинуть найсвіжіші новинки. Цього разу розглянемо кросовери – сегмент, що найбільш швидко зростає.

AutoOboz з'ясував, які моделі позашляховиків, кросоверів та інших SUV варто очікувати в 2021 році. Деякі автомобілі доведеться трохи почекати, інші вже продаються.

На світовому ринку Kia підготувала безліч новинок на цей рік. Що дістанеться України – поки невідомо. Точно можна сказати, що традиційно улюблений нашими покупцями Kia Sportage з'явиться точно. Але, найімовірніше, в 2022 році – автомобіль ще не покажуть світовій громадськості, а дорожні випробування передсерійних прототипів тривають.

Є інша цікава новинка – рестайлінговий бюджетний кросовер Kia Rio X, побудований на базі стандартного седану Rio. Звісно, на бездоріжжя в цій машині краще не заїжджати, але завдяки збільшеному майже до 20 см кліренсу автомобіль буде почуватися впевнено на розбитих міських дорогах. Великовузлове складання моделі налагодять на заводі ЗАЗ у Запоріжжі.

В Україні очікуються поставки найменшого кросовера Hyundai – Venue. Автомобіль зі жвавим дизайном, стильним сучасним інтер'єром і компактними розмірами має сподобатися молодим покупцям і сучасним сім'ям, які віддають перевагу міському середовищу. Відомо ціну – від 513 100 грн. Суперники – Peugeot 2008, Opel Crossland і Ford Puma.

Hyundai Tucson – важливий автомобіль для українців, адже за підсумком 2020 року модель увійшла в десятку найбільш популярних нових машин. Тепер ми готові зустріти кросовер наступної генерації. До того ж, незважаючи на неймовірний стрибок у дизайні, ціна зросла незначно – з 678 700 до 707 300 грн.

Ще одна новинка від південнокорейського виробника на нашому ринку – повнорозмірний SUV Hyundai Palisade. Цікава модель, з якою компанія має намір продемонструвати свій потенціал у преміальному сегменті. У цьому допоможуть брутальний дизайн, якісний сучасний інтер'єр і технологічне оснащення. Взагалі, привезти таку машину в Україну – сміливе рішення. Автомобілі Hyundai у нас має попит, але до дорогих моделей бренду доведеться звикати. Сподіваємося, все вийде. Ціна – від 1 472 500 грн. За розміром і позиціонуванням кросовер подібний до Toyota Highlander, та й цінова категорія приблизно та ж.

Німецький автовиробник відзначився найбільш компактним кросовером, який деякий час продається в Західній Європі. Тепер VW T-cross, що побудовано на платформі і агрегатах гетчбека Polo, дістався України. Мінімальний цінник – 641 208 грн. Трохи дорожче, ніж у тих же Hyundai Venue і Opel Crossland, та вже в базовій комплектації Volkswagen T-cross добре оснащений.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші кросовери, які існують сьогодні. Ціни стартують від $4000.