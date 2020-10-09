Дослідження показали, що покупці авто втрачають інтерес до брендів

Британська лізингова компанія Nationwide Vehicle Contracts провела дослідження споживчих вподобань і прийшла до несподіваних результатів.

Дані дослідження опубліковані на сайті компанії. Автомобільні бренди вкладають великі гроші в позиціонування бренду і рекламу по їх просуванню. Однак, за даними опитування, проведеного у Великобританії, покупці стають все менш лояльними до брендів, а замість цього воліють оцінювати авто за функціональними можливостями, співвідношенню ціна-якість, вартість і їх наявності в роздрібній мережі.

В опитуванні взяли участь 3058 клієнтів компанії. Їх просили оцінити, якими міркуваннями вони керувалися при виборі нового автомобіля. Результати виявилися несподіваними. Так, тільки 4% відповіли, що вирішальним фактором була марка автомобіля. 19% відзначили, що бренд є важливим, але не визначальним критерієм. 15% визнали, що вони не цікавилися брендом. Для 28% респондентів вирішальним фактором вибору була ціна. 10% назвали одним з важливих критеріїв наявність певної категорії автомобілів, а ще 31% поставили цей фактор на перше місце.

"Ці результати свідчать про те, що багато хто з наших клієнтів не так лояльні до певного бренду, як, можливо, колись. В даний час дійсно немає поганих автомобілів, і більшість з них мають схожі технології і функції. Наші клієнти часто обмежені певним бюджетом, і їх пріоритетом є отримання максимальної віддачі від своїх грошей", – коментує результати опитування директор компанії Nationwide Vehicle Contracts. Кейт Хоуз.

"В минулому році більше 70% автомобілів, які ми надали клієнтам, були на складі. – пояснює Хоуз. – Більше, ніж будь-коли, клієнти хочуть швидкого оформлення угоди і мінімальних термінів доставки. Вони не хочуть чекати машину. Найчастіше вони обирають автомобіль, який відповідає їхнім потребам виходячи з наявності і ціни".

Хоча дослідження вказує на зниження лояльності до брендів, цей фактор все ще важливий при виборі автомобіля, особливо якщо мова йде про машини преміум сегменту. Крім того, в компанії відзначили зростання популярності серед британських покупців таких марок, як Hyundai, Kia, Mazda і SEAT.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські покупці керуються у своєму виборі в першу чергу ціною: у вересні нинішнього року було зареєстровано 35,9 тисяч держаних іномарок і лише 7,6 тисячі нових автомобілів.