Дослідження А-95 в Україні: де можна заправлятися, а куди краще не заїжджати

За даними офіційної статистики, частка білоруських бензинів в Україні в загальному імпорті досягла 80%. Як відомо, нафтопереробні заводи нашого сусіда грунтовно модернізовані, і випускають паливо стандарту Євро 5. Виходить, проблем з якістю бути не повинно? Це вирішили перевірити експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд по найбільш популярним мереж АЗС. І виявилося, що заправка "дев'яносто п'ятим" все ще може привести до сумних наслідків.

Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мереж, але також "під приціл" потрапили середні і регіональні мережі, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. У недавньому дослідженні дизельного палива, проведеному Інститутом, останні показали гідний результат, пропонуючи якісне паливо за ціною нижче основних гравців. Як складуться справи з бензином? У цьому дослідженні були відібрані зразки 13 мереж – БРСМ-нафта, WOG, Мотта, КЛО, OKKO, Amic, Chipo, GLUSCO, ANP, Marshall, Sun Oil, Shell, і Avantage.

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687 до: 2015 (бензин А-95-Евро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не порадували – три зразка виявилися некондиційними.

Октанове число

Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації - передчасного згорання бензину в камері згоряння. Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві навантажень. Октанове число вимірювали по дослідницькому методу. Згідно з ним, норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив, більш того, практично всі мали "запас" в дві і більше одиниці! "Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-нафта і КЛО (97,2 і 97 одиниць). А ось в бензині від мережі Avantage і Marshall "октану" "не вистачило" – 93 і 88 (!) одиниць відповідно, що не відповідає нормативу.

Вміст сірки

Далі експерти перевірили такий важливий показник – вміст сірки. Якщо цієї шкідливої речовини в паливі занадто багато, то це призводить до утворення нагару, забрудненню паливних форсунок і "смерті" каталізатора. До того ж стає "брудніше" вихлоп і в повітря, яким ми дихаємо, потрапляють дуже небезпечні оксиди. ДСТУ для А-95-Евро5 вимагає не більше 10 мг / кг. І тут також ситуація виявилася непоганою, але були і неприємні винятки. У мережі Avantage бензин виявився з вмістом сірки 393 мг / кг! Також перевищення вмісту сірки було виявлено в зразку палива Marshall. Це дуже суттєві перевищення, здатні завдати смертельного удару двигуну. Для порівняння, у лідерів кількість сірки було мінімальним - БРСМ-нафта, (5 мг/кг), КЛО, ОККО (5,2 і 5,9 мг/кг відповідно).

Вміст бензолу

Ще один важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушники – Marshall і Avantage – в їх паливі бензолу було в 15 разів (!) більше встановленого нормативу. Найменше шкідливої речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-нафта – 0,40 відсотка.

Ароматичні вуглеводні

Що стосується змісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує вміст ароматичних вуглеводнів в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. За цим параметром все зразки палива вклалися в норматив, порушень не виявлено.

Резюме

Підсумки дослідження в цілому дуже схожі з результатами дизельного палива – у мереж "другого" ешелону (за кількістю станцій) – наприклад, БРСМ-нафта, КЛО або GLUSCO, якість палива стабільно і часто перевищує показники великих "преміальних" мереж, при меншій вартості палива . Більш того, вже практично повністю знівельовано фактор сервісу, асортименту харчування або магазинів – тепер у того ж БРСМ-нафта взагалі змінилася концепція з "АЗК з магазином" на "магазин з можливістю заправитися". А КЛО будує нові і реконструює комплекси з упором на преміум-обслуговування. Але разом з тим, в деяких українських мережах все ще ставлять прибуток вище репутації і продають некондиційне пальне, часто за дуже низькою ціною.

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